Todo lo que debes saber sobre los Golden Globes 2025: nominados, hora dónde ver la premiación y más

La temporada de premios arranca este domingo 5 de enero con la 82ª edición de los Golden Globes, una de las ceremonias más esperadas en el mundo del cine y la televisión. Con un desfile de estrellas, presentaciones especiales y controversias que han marcado a algunos de los nominados, aquí te contamos todo lo que necesitas saber para no perderte este glamoroso evento.

¿Cuándo y dónde se llevarán a cabo los Golden Globes 2025?

La ceremonia será transmitida desde el icónico Beverly Hilton de Beverly Hills, California, a las 8:00 p.m. EST / 5:00 p.m. PST. Para el público de México y Latinoamérica, los horarios serán los siguientes:

México: 19:00 horas.

Colombia, Perú y Ecuador: 20:00 horas.

Venezuela: 21:00 horas.

Argentina, Chile y Uruguay: 22:00 horas.

La premiación será televisada en Estados Unidos por CBS y estará disponible en streaming a través de Paramount+. En México y Latinoamérica podrás seguir la transmisión en TNT y la plataforma Max (antes HBO).

La anfitriona y los presentadores

Este año, la comediante Nikki Glaser será la anfitriona de la noche. Conocida por su afilado humor en los roasts y su estilo irreverente, Glaser le inyectará frescura y risas al evento, en contraste con la criticada presentación de Jo Koy el año pasado.

Además, una lista impresionante de presentadores se unirá a la ceremonia, incluyendo a figuras como Andrew Garfield, Ariana DeBose, Dwayne Johnson, Michelle Yeoh, Salma Hayek Pinault, Jennifer Coolidge y Viola Davis.

Las películas y series favoritas

La cinta francesa Emilia Pérez, dirigida por Jacques Audiard, lidera con 10 nominaciones. Protagonizada por Zoe Saldaña, Selena Gomez y Karla Sofía Gascón, esta última ha hecho historia al convertirse en la primera actriz transgénero nominada en una categoría principal de los Golden Globes. Sin embargo, la película ha generado controversia en México por su falta de autenticidad cultural al abordar la historia de un narcotraficante que se somete a una cirugía de cambio de género.

Otros títulos destacados incluyen:

The Brutalist (7 nominaciones), un drama protagonizado por Adrien Brody.

Conclave (6 nominaciones), un thriller sobre religión.

Wicked, el esperado musical con Ariana Grande y Cynthia Erivo (5 nominaciones).

En televisión, The Bear domina con 6 nominaciones, mientras que Only Murders in the Building y Shōgun siguen de cerca.

Premios honoríficos: Viola Davis y Ted Danson

Viola Davis recibirá el premio Cecil B. DeMille por su impresionante carrera, que incluye papeles icónicos en películas como Fences y The Woman King. Por su parte, Ted Danson será homenajeado con el premio Carol Burnett por su legado en la televisión, desde Cheers hasta The Good Place.

Las actuaciones más esperadas

Entre los nominados destacados se encuentran:

Sebastian Stan y Jeremy Strong por The Apprentice, una película que explora los orígenes de Donald Trump.

Selena Gomez con dos nominaciones por Emilia Pérez y Only Murders in the Building.

Kate Winslet está nominada tanto por Lee como por The Regime.

Además, Pamela Anderson sorprende con su primera nominación por The Last Showgirl, mientras que Zendaya, Timothée Chalamet y Angelina Jolie figuran entre las estrellas nominadas.

Golden Globes, ¿por qué son importantes?

Aunque los Globos de Oro han enfrentado controversias en los últimos años, siguen siendo un termómetro clave para la temporada de premios. Conocidos por su ambiente relajado y glamoroso, a menudo marcan el camino hacia los Oscar, que se celebrarán el próximo 2 de marzo.