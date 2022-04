Un orificio en el corazón llevó de emergencia a Hailey Bieber al hospital

A principios de marzo Hailey Bieber tuvo que ser hospitalizada de emergencia a causa de un micro infarto del cual se recuperó rápidamente. A través de video, en su canal de YouTube, y de su cuenta de Instagram, la modelo compartió con sus seguidores los detalles del momento que le ocasionó un enorme susto a ella y a su esposo, pues mientras desayunaban, en medio de la conversación sintió una rara sensación que comenzó en su hombro derecho, misma que se recorrió hasta los dedos de su mano.

“Justin me preguntaba ‘¿estás bien?’. Y yo quería responder, pero no podía hablar, la mitad de mi rostro comenzó a adormecerse, no podía decir una oración, solo tenía las palabras, pero no podía decirlas. De inmediato pensé que estaba teniendo un infarto, él pensó que yo estaba teniendo un infarto”, dijo Hailey.

El cantante y esposo de la modelo actuó velozmente y la llevó a un hospital, donde el doctor le realizó preguntas como: «¿Sabes en dónde estás, sabes cuál es tu nombre?».

“Definitivamente el momento más aterrador de mi vida, tenía muchas cosas atravesando por mi cabeza, y la número uno era: ‘Estoy teniendo un infarto cerebral, estoy muy asustada, no sé qué está pasando y no sé por qué está pasando esto’. Muchas cosas que estaban corriendo por mi cabeza que realmente me asustaban”, declaró la modelo.

Del mismo modo, la esposa de Justin Bieber comentó que le hicieron estudios médicos, mismos que revelaron que el micro infarto cerebral fue ocasionado por falta de oxígeno en su cerebro por un coágulo de sangre, y le diagnosticaron un agujero oval permeable (AOP), un orificio en el corazón con una media entre 12 y 13 milímetros; fue por donde escapó el coágulo que subió a su cerebro y le causó el TIA (ataque isquémico transitorio), que consiste en breve accidente similar a un infarto cerebral que, a pesar de normalizarse en un plazo de minutos a horas, requiere de atención médica inmediata para diferenciarlo de un infarto cerebral real.

Tras haberse sometido a una necesaria cirugía, Hailey se recuperó en casa y ahora se mantiene en tratamiento y bajo observación médica después de haber atravesado por la experiencia más aterradora de su vida: “Me siento realmente aliviada de que pudimos resolver todo, de que pudimos cerrarlo, de que podré superar esta situación realmente aterradora y simplemente vivir mi vida”, dijo la modelo.