¿Y Eva Mendes? Esta es la razón por la que nunca acompaña a Ryan Gosling a las premiaciones

Uno de los momentos más memorables que se vivieron ayer en los Critics Choice Awards fue la reacción del actor Ryan Gosling al escuchar que “I’m Just Ken”, de la película Barbie, era la ganadora a Mejor Canción. Su reacción de total sorpresa e incredulidad rápidamente se apoderó de las redes sociales.

A partir de ese video, los internautas comenzaron a preguntarse: “¿Dónde está su esposa Eva Mendes?, quien tampoco lo acompañó durante la gala 81 de los Golden Globes”.

Esta temporada de premios 2024 es muy importante para Gosling, ya que está nominado en varios eventos no sólo por interpretar uno de los temas más populares de Barbie, sino por su actuación de Ken.

Y aunque nos gustaría ver a Eva desfilar por las red carpets junto a uno de los hombres más guapos y queridos de Hollywood, es casi seguro que no sucederá. Aquí te contamos la razón.

Conoce la razón

En diversas entrevistas, incluso en interacciones con sus fans, la actriz ha explicado la importancia que tiene para ella mantener una línea clara entre su vida personal y la profesional. Todo lo relacionado con su familia prefiere quedárselo para ella.

«Lo que la gente no sabe sobre mí es que me encanta estar en casa. Prefiero quedarme con nuestras niñas antes que pisar la alfombra roja”, dijo a la revista Shape.

La pareja tiene dos hijas: Esmeralda, de 9 años, y Amada, de 7. De las pequeñas hay muy pocas fotos en redes sociales, por no decir que no hay, ya que sus papás entienden que no son figuras públicas.

“Siempre he tenido un límite en lo que se refiere a mi hombre y a mis hijas. Hablaré sobre ellos, por supuesto, con límites, pero no publicaré imágenes de nuestra vida diaria. Y ya que mis hijas todavía son tan pequeñas y no entienden qué significa realmente que compartan su imagen, no tengo su consentimiento. Así que no publicaré su imagen hasta que no tengan la edad suficiente para darme ese consentimiento”, escribió Eva en Instagram.

En su perfil tampoco abundan fotos de la pareja; en el de ella hay sólo unas cuantas de Ryan por su participación en Barbie. “Mi hombre, mi vida, mi amor”, así lo describe.

“En lo que respecta a Ryan y yo, funciona de esa manera entre nosotros: lo nuestro es privado”, afirmó Mendes.

Por esa razón no asisten juntos a eventos públicos, porque entienden que se trata de trabajo, y sus momentos en familia los reservan para ellos y sus amigos.