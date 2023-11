Zack Snyder anuncia su visita a la CDMX para promocionar ‘Rebel Moon’

Después de que se elevaran las expectativas hace varios meses respecto a una de las películas más caras de Netflix que se va a estrenar a finales de este año, al fin pudimos ver el primer tráiler de ‘Rebel Moon’, la nueva cinta de Zack Snyder para el gigante del streaming, misma que se dividirá en dos entregas, siendo la primera el último gran estreno de ciencia ficción de 2023.

Será el próximo 22 de diciembre cuando podamos ver en nuestras pantallas ‘Rebel Moon’, una película que surgió en un inicio como una propuesta de Snyder para ser parte del universo de Star Wars, pero que con el tiempo, poco a poco fue encontrando su propio camino para separarse de la saga de George Lucas y seguir su propio sendero.

En 2012 el cineasta, mejor conocido por el universo de DC Comics que construyó bajo la firma de Warner Bros., presentó su historia a Lucasfilms, la casa productora del creador de Star Wars, y aunque de entrada se aceptó como algo que iba en progreso, cuando Disney compró los derechos para seguir desarrollando el universo de Jedis, Snyder supo que su historia no vería la luz, pues es mucho más adulta y oscura que cualquier otra entrega de Star Wars.

Tal como lo sabía desde el principio, su idea, como él la había concebido, no sería el resultado final que vería en la pantalla, así que desistió de hacerla parte de la saga, le hizo un par de modificaciones para separarla y encontró su escaparate con Netflix, que ha hecho una gran apuesta económica en la cinta.

Hoy, un día después del estreno del primer tráiler, se ha dado a conocer que el cineasta Zack Snyder participará en una gira de promoción para ‘Rebel Moon’ en 5 ciudades alrededor del mundo, y la CDMX es una de ellas.

Can’t wait to see all you rebels worldwide. Kicking off the Rebel Moon Global Tour in São Paulo at CCXP, we’ll be heading to Mexico City, London, Tokyo, and LA. #RebelMoon pic.twitter.com/0w6geHT1Uy

— Zack Snyder (@ZackSnyder) November 14, 2023