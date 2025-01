¿A quién le entregaron el nieto de Maribel Guardia? Todo lo que tienes que saber del caso

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México entregó la custodia provisional del pequeño José Julián, de 7 años, a su abuela paterna, la actriz Maribel Guardia, en un caso que ha destapado acusaciones cruzadas y una intensa batalla legal entre la estrella de telenovelas y su exnuera, Imelda Garza-Tuñón.

Tras pasar la noche en las instalaciones de la Fiscalía, el nieto de Maribel Guardia fue entregado este miércoles a su abuela, según confirmó Marco Chacón, esposo de la actriz.

En declaraciones al programa Televisa Espectáculos, Chacón señaló: “No voy a dar entrevistas, fue un día muy complicado y desgastante. Maribel va a preparar un comunicado. Nos dormimos a las 6 a.m”.

La decisión de las autoridades se tomó tras largas horas de estudios, entrevistas y peritajes realizados al menor para garantizar su bienestar, según informó el periodista Carlos Jiménez. La resolución coincide con la denuncia presentada por Maribel Guardia contra Garza-Tuñón, a quien acusa de negligencia y comportamientos inadecuados que pondrían en riesgo al niño.

Según el documento legal difundido en medios, Maribel asegura que su exnuera “sale sola todos los fines de semana a bares y otros lugares de entretenimiento, regresa en estado de ebriedad y muestra comportamientos erráticos”. Además, se menciona que la actriz proporciona a Imelda un apoyo económico mensual de 22 mil pesos, ya que la joven no trabaja.

La reacción de Imelda Garza-Tuñón

Por su parte, Imelda Garza-Tuñón negó las acusaciones y afirmó que tanto ella como su hijo superaron sin problemas los estudios médicos que les practicaron. “No entiendo qué es lo que pasa con Maribel ni por qué buscan dañarme de esta manera”, declaró ante medios de comunicación.

La joven también aseguró que Maribel estaría molesta porque recientemente ella y José Julián se mudaron de la casa de la actriz, buscando independizarse.

Horas después de que se confirmara que el menor quedó bajo el cuidado de su abuela paterna, Imelda publicó en sus historias de Instagram una imagen del logo de la Secretaría de las Mujeres con la frase: “Te escucho, te creo, te acompaño, no estás sola”. Aunque no dio más detalles, esta acción fue interpretada como una respuesta a la polémica.

La madre de José Julián también compartió fotografías de su larga espera afuera de la Fiscalía, donde afirmó que su hijo no está bajo el cuidado directo de Maribel Guardia, sino con un familiar suyo mientras se realiza la investigación.

La respuesta de Maribel Guardia

La actriz y conductora publicó un comunicado en sus redes sociales para explicar lo que está pasando y asegurar que no pretendía quedarse con su nieto, simplemente quiere garantizar que crezca en un ambiente sano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

Aquí el comunicado completo: Ayer fue un día de muchas emociones. Después de presentarme en la tarde ante las autoridades (La Fiscalía de defensa de los niños y el DIF), terminamos a las cinco de la mañana de hoy. Mi nieto está conmigo. Por razones obvias, permanecimos en un recinto distinto a la familia materna de mi nieto.

Los especialistas en este tipo de investigaciones, al terminar de analizar a todas las partes, nos informaron que se determinó que el niño debe quedarse de manera temporal (por 10 días conmigo), solo mientras se lleva a cabo la investigación.

No se me ha concedido la guarda y custodia. Yo estoy convencida de que los niños deben estar con su mamá. Siempre voy a defender ese principio. Pero eso sí: Él necesita una madre sana y plena de sus facultades.

De más está decir que no pretendo suplir a mi hijo, su pérdida es irremediable y su ausencia permanente. Pero es mi obligación cuidar el interés y salud de mi nieto.

Por el momento la autoridad ha determinado que el ambiente más idóneo para el menor es con su abuelita, en la casa que habita felizmente desde que nació, en un entorno familiar. En este camino dejaremos la solución en manos de Dios y de las autoridades correspondientes, respetando su criterio, siempre en pro del bienestar mayor de mi nieto.

Si me ven evitando dar entrevistas, es porque no es sano para el menor, además de estar impedida legalmente para no entorpecer el desarrollo de la investigación.

A Dios pido que su mamá se esfuerce en recuperarse y que cuando eso suceda, el niño pueda regresar con ella en condiciones aptas para su sano desarrollo. Seré la más feliz de que eso suceda. Mientras tanto, en mi casa el niño permanecerá lleno de amor y cuidados de mi propia mano y asumo esta responsabilidad como ha sido desde el día que nació mi nieto.

Gracias a todo el público con tantas palabras hermosas para mi nieto. Gracias a los medios por permitirme siempre hablar con todos ustedes».