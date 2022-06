Aislinn Derbez enamora a sus fans con un espectacular escote

Aislinn Derbez se ha convertido en una de las actrices más famosas del espectáculo por su increíble talento y belleza frente a las cámaras, mismo que volvió a presumir en redes sociales.

La hija de Eugenio Derbez causó sensación con las últimas fotos que compartió en su cuenta de Instagram. Aislinn mostró más allá y dejó ver su pecho como nunca antes.

Con un collar largo de su marca, «Morena corazón», Derbez mostró su pecho sin brasier y con una blusa negra que dejó todo expuesto.

“Les confieso que últimamente he tenido días muy complicados, caóticos y de muchos cambios… Y ah no mames como cuesta el agradecimiento y el gozo en esos momentos… Pero me he dado cuenta que a veces el camino corto (y el más difícil), además de la introspección, es justo ir hacia eso: al agradecimiento, al gozo, aunque el cuerpo y el ego se retuerzan y se rebelen.

¿Cómo encontrar agradecimiento y gozo en las situaciones insoportables?

¿Cómo honrar aquello que no estamos soportando y que parece un error?

Cómo abrirnos y dejar de resistirnos en los momentos donde nuestro cuerpo más placer siente por rechazar, juzgar y contraerse?

Y si ahondamos ahí, se empiezan a resolver varios misterios… La magia que está a unos pasos más allá de la resistencia, el juicio y la dureza del ya no puedo más, del callejón sin salida, de cuando nada tiene sentido… Y tú qué crees que hay detrás de esa resistencia?”, comentó la actriz en su post.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝔸 𝕀 𝕊 𝕃 𝕀 ℕ ℕ 𝕕 𝕖 𝕣 𝕓 𝕖 𝕫 (@aislinnderbez)

La publicación no tardó en hacerse viral entre sus millones de seguidores, ya que se quedaron sorprendidos por su increíble figura.