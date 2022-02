Alejandro Speitzer revela que sentimentalmente se siente mucho más feliz que antes

Luego de su ruptura con Ester Expósito, Alejandro Speitzer no ha sido relacionado con nadie, en comparación con su ex, quien hace poco comenzó una relación con el actor Nicolás Furtado después de algunos meses de haber finalizado su relación.

En una entrevista, Alejandro expresó lo feliz que se siente de pasar más tiempo consigo mismo y que es mucho más feliz ahora: «Es sano no tener que vivir en pareja. Me hace bien caminar solo y descubrir quién soy en silencio, soy mucho más feliz ahora».

El actor confesó que debido a que pasa mucho tiempo solo en Madrid se ha puesto el objetivo de conocerse mejor. «Tengo un reto personal, entiendo que debo pasar más tiempo solo, aprender a conocerme. Ahora en Madrid paso mucho tiempo solo”. Asimismo, no descarta la posibilidad de vivir en pareja, pues a pesar de su ruptura sigue creyendo en el amor.

«A mí me define el amor, me gusta estar enamorado porque es el momento cuando me desprendo del ego y me entrego a la relación amorosa de forma totalmente incondicional”.

El protagonista de ‘Oscuro deseo’ reveló que en algún momento de tu vida nada de lo que planeaba sucedía como lo esperaba, por el contrario, le sucedían cosas mucho mejores, situación que le dejó la lección de no trazar el camino y estar abierto a las diversas posibilidades que la vida le presente.