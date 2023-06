Ana Bárbara le dedica un hermoso mensaje de despedida a Talina Fernández

Con pocas semanas de haber sido diagnosticada con leucemia, Talina Fernández falleció a los 78 años el pasado miércoles 28 de junio. Las condolencias por parte de todo México no tardaron en llegar, incluida la de Ana Bárbara con quien, después de tiempos controversiales, mantenía una relación estrecha.

La relación entre Ana Bárbara y Talina Fernández

La cantante de regional mexicano y “La Dama del Buen Decir” no siempre tuvieron una buena relación. Ana Bárbara se presentó en la vida de Talina a poco tiempo de haber fallecido su hija Mariana Levy. Esto provocó que le tuviera un inmediato rechazo al sentir que intentaba reemplazarla, pues Ana Bárbara se había convertido en la nueva novia de su yerno.

Ana Bárbara y José María Fernández ‘El Pirru’ se casaron a los pocos meses y se fueron a vivir juntos llevándose consigo a los hijos más pequeños. En un inicio esto fue doloroso para Talina Fernández, pues sintió que la alejaban de su familia. Sin embargo, con el tiempo el cariño entre ambas creció al darse cuenta de que Ana Bárbara lo daba todo por los pequeños.

«Quizás al principio, y muy cerca de la muerte de mi hija, como que nos rebelábamos», admitió Talina Fernández en una entrevista, para después agregar que sus nietos no podían estar en mejores manos: «No he conocido una mejor madrastra, mamá de mis nietos, José Emilio y Paula. Los llevaba al dentista, al karate, al taekwondo. Estaba al pendiente de cada necesidad de mis nietos».

El último adiós a Talina Fernández

A unas horas de anunciarse el fallecimiento de Talina Fernández, Ana Bárbara le escribió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales. La publicación la acompañó con un video en donde compiló varios de los momentos que compartieron juntas y una pequeña grabación expresando su sentir.

Tras conocerla cuando sólo tenía 11 años, la partida de Talina fue un golpe fuerte para la cantante: «Quién me iba a decir que en mi camino tendría un gran impacto tu presencia en mi destino, tanto ha sido lo vivido que hoy que te me vas me queda en mi corazón un vacío», escribió Ana Bárbara.

«Tu paso por este mundo lo bendigo. Te extrañaré sí, pero imagino tu alegría y serán mis aliados, mis grandes momentos contigo. Te amo hasta al infinito y más allá», fue como se despidió la mexicana.