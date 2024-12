Ana Brenda Contreras cuenta cómo se enteró de que estaba embarazada otra vez

El 15 de diciembre, Ana Brenda Contreras sorprendió a sus seguidores al revelar que estaba detrás del personaje de Ranastacia en el programa ¿Quién es la máscara? Sin embargo, el desenmascaramiento trajo consigo otra noticia que conmovió aún más, la actriz, modelo y empresaria está esperando “un bebé arcoíris”, un símbolo de esperanza tras haber sufrido una pérdida gestacional en septiembre de este año.

En una transmisión en vivo en los canales de Las Estrellas, Ana Brenda compartió que se enteró de su embarazo al inicio de las grabaciones del programa. “Creo que tenía una o dos semanas de haber empezado el show. Alcancé a hacer la primera presentación y supimos (del embarazo)”, relató emocionada.

Aunque la noticia llenó su corazón de alegría, también le trajo temores debido a su experiencia previa. “Obviamente, al principio, como primeriza y por la historia de pérdida que tuve antes, estaba un poco temerosa”, confesó.

Ranastacia, un personaje que marcó su vida

Bajo el disfraz de Ranastacia, Ana Brenda cautivó al público y vivió un proceso personal profundo. “Pensaba: ‘¿Le llegará oxígeno al bebé con este traje?’”, contó entre risas al reflexionar sobre sus dudas iniciales. Sin embargo, pronto aprendió a confiar y disfrutar del proyecto.

Los investigadores del programa Carlos Rivera y Juanpa Zurita notaron su evolución en el escenario. “Al principio te veías tensa, pero después te soltaste”, le comentaron.

Ana Brenda, de 37 años, encontró en Ranastacia una conexión especial con su bebé, a quien cariñosamente apoda “mi renacuajito”. “Por eso este personaje será siempre especial para mí. Me acompañó en ese proceso y le dediqué mi trabajo a mis ‘perrijas’ y, por supuesto, a mi bebé”, expresó.

La actriz también habló del apoyo incondicional de su esposo, el empresario Zacarías Melhem, quien la animó a continuar en el programa pese a los nervios iniciales. “Él me dijo: ‘Relájate, confía, entrégalo a un poder superior. Dios sabe lo que hace. Disfruta esto’”, compartió la actriz.

Fue ese respaldo el que le permitió abordar el programa con una mentalidad más relajada. “Llegó un punto donde dije: ‘Tengo que soltar, tengo que confiar’. Me considero una profesional y tengo que sacar el show adelante, pero también tenía que disfrutarlo”, recordó.

De la pérdida a la esperanza

El anuncio de su embarazo llega apenas tres meses después de que Ana Brenda compartiera con sus seguidores la dolorosa experiencia de perder un bebé. “Hay un dolor único que viene de preparar un lugar en tu vida y en tu corazón para un bebé que nunca llega”, escribió en septiembre.

Este embarazo, que culminará en mayo de 2025, representa un renacimiento emocional para Ana Brenda y su familia. “Era mucho miedo, porque muchas cosas no las sabes hasta que las vives. Yo decía: ‘Es que no, lo voy a perder, se me va a salir’. Gracias a Dios todo está bien y he aprendido a confiar”, explicó.

Para Ana Brenda este embarazo también ha sido una oportunidad para reflexionar sobre su vida y carrera: “Estoy muy agradecida con este proyecto porque ¿Quién es la máscara? va a formar parte de ese bonito recuerdo, porque ahí fue donde me enteré que estaba esperando a mi bebé”.

“Sé que este camino no ha sido fácil, pero me siento bendecida por todo lo que he vivido. Ahora sólo espero con ansias el día en que pueda tener a mi bebé en brazos. Es un sueño que, después de mucho, finalmente se hace realidad”, concluyó Ana Brenda.