Ana Brenda se convierte en Selena Quintanilla

Ana Brenda es una de las actrices que ha logrado sobresalir por su gran talento, no obstante, ahora se desarrolla como conductora para el reality show ‘Tu cara me suena’, en donde nos ha sorprendido a todos con un look de Selena Quintanilla.

Y es que marzo es el mes en que inevitablemente recordamos a la inolvidable y exitosa ‘Reina del tex-mex’, pues se conmemora un año más de su lamentable partida, y en abril, la fecha en la que nació. Ana Brenda rindió homenaje a Selena luciendo un jumpsuit acampanado de tonalidad morada, con glitter, súper favorecedor para estilizar la silueta, muy similar al que caracterizó a la cantante en diversas presentaciones.

Además, Ana Brenda llevó un fleco degrafilado que cubría su frente, con melena lacia, y unas cejas más delgadas, ¡justo como ‘La reina del tex-mex’ las llevaba! Y para rematar, no podían faltar los sensuales labios en color rojo encendido.

Todos nos preguntamos con qué música nos hubiera sorprendido Selena en pleno 2022, quien fuera una de las voces más destacadas de la industria musical, sin embargo, hoy engalanan su recuerdo actrices como Ana Brenda que nos recuerdan el estilo y personalidad que derrochó en vida la cantante.