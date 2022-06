Anahí presume su «nueva» nariz

Anahí ¡está feliz! y es que se sometió a una cirugía estética para tener la nariz perfecta.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante y actriz contó que visitó al doctor encargado de su operación, y aprovechó para agradecerle públicamente por su cirugía, de la cual Anahí habla sin miedo a la crítica.

“Hace unos días visité a mi doctor, a quien quiero muchísimo y le estoy eternamente agradecida. Sé que no se habla de esto y es siempre un misterio cuando alguien se hace algo, pero en esta vida a mi ya no me asustan las críticas. ¡Amo mi nariz!», confesó Anahí.

Y también, por qué no, aprovechó para hacerle promoción a su querido doctor.

“Creo profundamente en la fuerza energética que tiene reconocer y agradecer a quien en la vida hace algo por ti. Así que, si quieren saber, este señorón es el máster”.

El doctor Raúl López Infante es especialista en rinoplastia integral, cirugía facial, blefaroplastia (párpados), bichatectomía, otoplastia, lipoescultura, mamoplastia de aumento y mastopexia.