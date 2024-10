Angelina Jolie y Akala, ¿simplemente amigos o algo más?

Los nuevos rumores de Hollywood involucran a Angelina Jolie y al rapero británico Akala, cuyo verdadero nombre es Kingsley James McLean Daley.

Desde que fueron vistos juntos en eventos públicos como el Festival de Cine de Venecia, y más recientemente en Nueva York, la especulación sobre una relación amorosa entre ellos no ha cesado. Sin embargo, fuentes cercanas a la actriz han desmentido cualquier vínculo sentimental, aclarando que sólo mantienen una “amistad cercana”.

De acuerdo con la revista People, Jolie, de 49 años, y Akala, de 40, han compartido intereses en causas sociales y humanitarias durante varios años. Colaboran en temas globales como los derechos humanos, y esa conexión profesional es la que los ha mantenido juntos en varias apariciones públicas.

Además, Akala ya tiene una relación sentimental con Chanelle Newman, quien también ha estado presente en algunos de estos eventos, lo que refuerza la idea de que los rumores no tienen fundamento.

El rumor sobre una posible relación romántica comenzó a ganar fuerza después de que ambos fueran vistos saliendo de un hotel en Venecia durante el famoso festival de cine. A pesar de que la imagen de Jolie y Akala juntos alimentó las especulaciones, una fuente cercana subrayó que Chanelle también estaba presente en ese momento.

Angelina Jolie, conocida por su discreción en cuanto a su vida privada, no ha abordado directamente los rumores. Su enfoque, como ella misma ha señalado en diversas entrevistas, está en su familia y en su carrera profesional.

Ambos están enfocados en otras cosas

Recientemente Jolie finalizó un arduo pleito legal con su exesposo Brad Pitt, en el que también estuvo involucrado el FBI por un incidente en 2016. Ahora la actriz está decidida a mirar hacia adelante, centrada en sus hijos y en sus nuevos proyectos cinematográficos.

Uno de esos proyectos es la película María, donde Jolie interpreta a la icónica cantante de ópera María Callas. La cinta ha sido aclamada en festivales de cine internacionales, y Jolie ha recibido elogios por su interpretación, incluidos momentos de ovación en el Festival de Cine de Nueva York.

En la alfombra roja de dicho evento, la actriz estuvo acompañada de sus hijos Maddox, Pax y Zahara, a quienes ha descrito como sus “mayores apoyos”.

Akala, por su parte, es más que un rapero. Además de su carrera musical es un activista y autor comprometido con temas como el racismo y las clases sociales. Su libro Natives: Race and Class in the Ruins of Empire ha sido muy elogiado, y su activismo lo ha convertido en una figura relevante no sólo en la música, sino también en la lucha por la justicia social. Este compromiso con las causas humanitarias es, según las fuentes, el verdadero vínculo que une a Akala y Jolie.

Aunque los rumores siguen circulando, las declaraciones de fuentes cercanas dejan claro que entre ellos no hay nada romántico.

Angelina Jolie, tras años de turbulencias legales y personales, parece decidida a centrarse en lo que más le importa: su familia, su trabajo y su activismo global.