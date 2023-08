Así fue como le dieron el anillo de compromiso a Ana Brenda Contreras

Hace dos meses Ana Brenda Contreras nos sorprendió con la noticia de que le dio el ‘SÍ’ a su novio, ahora prometido, Zacarías Melhem. Con una fotografía súper tierna de ambos abrazados poniendo el anillo de compromiso como protagonista, la actriz escribió «The best is already happening 💍 #wesaidyes» (Lo mejor ya está pasando, nos dimos el sí.).

La actriz ya llevaba poco más de tres años de relación con el empresario, quien por cierto es 13 años mayor que ella, una prueba más de que cuando hay amor, la diferencia de edad es sólo un número. Y aunque cuenta que ya antes habían platicado sobre su deseo de pasar una vida juntos, dejó de esperar el momento del compromiso para disfrutar cada día juntos sin preocupaciones.

¿Cómo fue el gran momento?

En entrevista con ‘Quién’, Claudia reveló cómo fue el gran momento que, sabía que pasaría, pero que aún así la sorprendió cuando llegó. «Obviamente cuando estás con alguien y te ríes y se adoran, quieres compartir el resto de tu vida con esa persona. Si te soy honesta hubo ciertos momentos que dije ‘igual va a pasar’ y no pasaba, entonces dejé de pensarlo porque el que mucho espera se lleva decepciones y decidí disfrutar los momentos, pasarla bien en los viajes y divertirme”.

El gran momento ocurrió durante un viaje que hicieron a España. Ana Brenda recuerda que no lo notó para nada raro, por lo que no sospechó nada; sin embargo, su prometido le confesó que estaba sumamente nervioso porque no había planeado cómo darle el anillo.

Un castillo como en cuento de princesas

La pareja tuvo una parada en Ibiza y pasaron a visitar un castillo antiguo para ver el atardecer. «Empezamos a subir y le dije: ‘Ya me cansé, aquí me quedo, mejor vámonos a echar unos vinos’. Pasamos por un pasillo empedrado con bugambilias y dijo: ‘A ver, Corita, saca el celular, hay que a hacer un TikTok’ y se me hizo raro, yo pensaba: ‘Éste desde cuando quiere hace TikToks conmigo’, pero puse la cámara y cuando volteé, ya estaba en posición de pedir matrimonio», recordó la actriz.

En su celular tiene guardado ese discurso lleno de cosas lindas que Ana Brenda ha decidido guardar para sí misma, y declaró que todo fue perfecto, el lugar, el momento, el anillo y todo. Luego de la pedida tomaron vino y compartieron la noticia del compromiso con sus seres queridos.

Ana Brenda también confesó que quiere una boda muy íntima sólo con sus familiares y que después del matrimonio buscarán extender la familia, pues la actriz quiere ser mamá y ya lo tienen planeado.