Así se vivió la gala de los Golden Globes 2025; conoce la lista de todos los ganadores

La noche de los Golden Globes 2025 inició duro. La comediante y presentadora Nikki Glaser hizo chistes sobre Diddy Combs y sus “afters”; también se burló de Wicked y de lo mucho que le gustó al novio de su novio, refiriéndose a que los musicales son muy famosos entre los miembros de la comunidad LGBT.

Además, aseguró que Benny Blanco, prometido de Selena Gomez, era muy afortunado por estar con la actriz, y dijo que lo logró gracias al deseo cumplido por un genio. ¿A caso insinuó que estaba muy feo para ella?

Y así, la comediante continuó con sus chistes sobre varios de los asistentes a esta gala 82. A uno de los que les fue bien fue a Glen Powell, porque dijo que el año pasado estuvo en los suelos de casi todo el mundo, ¡y claro que tuvo razón!

El primer presentador de la noche fue The Rock, quien se burló por su falta de cabello. El actor presentó la categoría de Mejor interpretación de una mujer en un papel de reparto en una película, la ganadora fue Zoe Saldaña.

“Mi corazón está lleno de gratitud. Gracias a los Golden Globes por celebrar nuestra película, es la primera vez para mí y estoy bendecida de compartir este momento con todas mis compañeras”, dijo la ganadora.

Saldaña también halagó a la actriz española Karla Sofía Gascón, su compañera de reparto en Emilia Pérez: “Eres única, eres única, eres una reina”, se le expresó en español lo que hizo que fueran más emotivas sus palabras.

La segunda ganadora de la noche fue Jean Smart como mejor actriz de una serie de televisión. Luego siguió Kieran Culkin por su papel de Benji Kaplan en A Real Pain: “Me encantan los Golden Globes, porque fue la primera nominación que recibí en mi carrera cuando era niño”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Golden Globes (@goldenglobes)

La nueva categoría de «Logro cinemático y de taquilla» fue para Wicked, quien durante la noche fue el único reconocimiento que se llevó.

Como «Mejor película de drama» ganó The Brutalist. El equipo subió al escenario a recibir el premio y afirmaron que: me dijeron que esta película no se podía distribuir, que nadie iría a verla, que no funcionaria».

Premian a nuevos talentos

La noche continuó con el triunfo de Jessica Gunning por su papel de Maertha Scott en Baby Reindeer: “Gracias a los que me acompañaron en este camino. Baby Reindeer me cambió la vida en formas que ni siquiera puedo explicar y sé que mi versión de ocho años estaría muy feliz”.

Por su parte Tadanobu Asano ganó como “Mejor actor de reparto en una serie, serie limitada, de antología o película hecha para televisión” por Shōgun. Entre risas dijo: “Tal vez no me conocen, soy un actor japonés y ¡wow! Mucha gracias. Este es un regalo enorme que me llevo de vuelta a casa. Estoy muy contento”

.

Otros de los ganadores de la noche fue Jeremy Allen White como “Mejor actor en una serie musical o de comedia” por The Bear; sin embargo, no asistió a la gala.

En la categoría de “Mejor interpretación en comedia de stand-up en televisión” la triunfadora fue Ali Wong por su especial Ali Wong: Single Lady, de Netflix, donde habla de las mujeres divorciadas no como patéticas sino como mujeres poderosas.

Todos los premios que ganó y no Emilia Pérez

La controversial película de Emilia Pérez fue una de las grandes ganadoras de la noche; algo que no era una sorpresa. Después de que Zoe Saldaña obtuviera un Golden Globe como “Mejor interpretación de una mujer en un papel de reparto en una película”, la cinta ganó como “Mejor película en otro idioma (no inglés)”.

“Gracias desde el fond o de mi corazón por celebrar con nosotros esta película. No tengo idea si esa pueda ser la razón por la que hice esta película sobre la hermandad entre las mujeres. Gracias a todas nuestras hermanas. En esta época difícil, espero que Emilia Pérez sea una luz para mujeres tan poderosas como Karla Sofia Gascón; espero que sea un abrazo reconfortante para todos hoy”, dijo Jacques Audiard, director de la película.

Karla Sofia perdió en la categoría de “Mejor actriz en una película musical o de comedia” frente a Demi Moore por su papel en The Substance, quien dio uno de los discursos más poderosos de la noche.

“No estaba esperando esto, estoy en shock, estoy haciendo esto desde hace mas de 45 años y es la primera vez que gano algo por ser actriz, y estoy tan honrada y agradecida. Hace mucho tiempo un productor me dijo que yo era una actriz de entretenimiento, superficial, y en ese momento pensé que nunca ganaría algo, que ya estaba completa participando en citas que generaran mucho dinero.

“Pero me llegó este guión estupendo y el universo me dijo, no terminaste todavía, no estás completa”, expre4so de una manera muy emotiva y lanzó la invitación a quitarse etiquetas y creer que pueden lograr más de lo que los demás esperan de ustedes.

Audiard perdió frente Brady Corbet, de The Brutalist, como “Mejor director”: “Es muy significativo para una película como esta que tenía muy pocas probabilidades de salir hace algún tiempo. Todo el equipo trabajó en esta película durante muchos años”.

La cinta también se llevó el premio a “Mejor canción original” por “El Mal”. Clément Ducol y Camille pasaron a recoger el galardón y dijeron: “Esta es una experiencia tan norteamericana. Las canciones son mariposas y necesitamos mariposas incluso para denunciar la corrupción en el mundo. Gracias a Karla Sofía Gascón y a todo el elenco”.

Finalmente, Emilia Pérez se coronó como la gran ganadora de la noche al llevarse el premio a «Mejor película musical o de comedia.

«Gracias. estos colores que elegí son los colores budista porque tengo un mensaje para ustedes, la luz siempre gana por sobre la oscuridad. Tengo tantas cosas para decirles, porque nos ponen en prisión, nos encarcelan, nos pueden golpear, pero nunca quitarnos nuestras almas, nuestra existencia. ¡Alcen sus voces por la libertad y digan, soy quien soy y no quien ustedes quieren que sea», fueron las palabras que expresó Karla Sofía Gascón.

Los ganadores de los Golden Globes 2025

Mejor película de drama

The Brutalist

Mejor película musical o de comedia

Emilia Pérez

Mejor película animada

Flow

Mejor película en otro idioma (no inglés)

Emilia Pérez (Francia)

Mejor actor en una película de drama

Adrien Brody – The Brutalist como László Tóth

Mejor actriz en una película de drama

Fernanda Torres – I’m Still Here como Eunice Paiva

Mejor actor en una película musical o de comedia

Sebastian Stan – A Different Man como Edward Lemuel / Guy Moratz

Mejor actriz en una película musical o de comedia

Demi Moore – The Substance como Elisabeth Sparkle

Mejor actor de reparto en una película

Kieran Culkin – A Real Pain como Benji Kaplan

Mejor actriz de reparto en una película

Zoe Saldaña – Emilia Pérez como Rita Mora Castro

Mejor director

Brady Corbet – The Brutalis

Mejor guión

Peter Straughan – Conclave

Mejor score original

Trent Reznor y Atticus Ross – Challengers

Logro cinemático y de taquilla

Wicked

Mejor canción original

«El Mal» (Clément Ducol, Camille, y Jacques Audiard) – Emilia Pérez

Mejor serie de drama

Shōgun (FX / Hulu)

Mejor serie musical o de comedia

Hacks (HBO / Max)

Mejor serie limitada, de antología o película hecha para televisión

Baby Reindeer (Netflix)

Mejor interpretación en comedia de stand-up en televisión

Ali Wong – Ali Wong: Single Lady (Netflix)

Mejor actor en una serie de drama

Hiroyuki Sanada – Shōgun (FX/Hulu) como Lord Yoshii Toranaga

Mejor actriz en una serie de drama

Anna Sawai – Shōgun (FX/Hulu) como Toda Mariko

Mejor actor en una serie musical o de comedia

Jeremy Allen White – The Bear (FX/Hulu) como Chef Carmen “Carmy” Berzatto

Mejor actriz en una serie musical o de comedia

Jean Smart – Hacks (HBO/Max) como Deborah Vance

Mejor actor en una serie limitada, de antología o película hecha para televisión

Colin Farrell – The Penguin (HBO/Max) como Oswald “Oz” Cobb a.k.a. The Penguin

Mejor actriz en una serie limitada, de antología o película hecha para televisión

Jodie Foster – True Detective: Night Country (HBO/Max) como Chief Liz Danvers

Mejor actor de reparto en una serie, serie limitada, de antología o película hecha para televisión

Tadanobu Asano – Shōgun (FX/Hulu) como Kashigi Yabushige

Mejor actriz de reparto en una serie, serie limitada, de antología o película hecha para televisión

Jessica Gunning – Baby Reindeer (Netflix) como Martha Scott