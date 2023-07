Así será la boda entre Lana Condor y Anthony de la Torre

Lana Condor y Anthony de la Torre están cada vez más cerca del altar después de haber anunciado su compromiso a inicios de 2022. La pareja llevaba seis años saliendo y justo en Nochebuena, Anthony decidió que había llegado el momento de dar el siguiente paso. Desde entonces, la pareja ha llevado los preparativos con calma, pero el mes pasado Lana reveló detalles sobre el gran evento.



¡La pareja más tierna!

A diferencia de otras parejas del medio que deciden llevar su relación de manera privada, Lana y Anthony no tienen miedo de compartir los momentos que pasan juntos. Ya sea una salida tranquila o una noche de alfombra roja, los actores disfrutan su compañía mutua y siempre están en los eventos importantes del otro.

Además, no sólo se apoyan en sus carreras, sino que han lanzado proyectos juntos, la primera vez en 2020 cuando estrenaron su colaboración debut “Raining in London” y el año pasado con “No One Can”.

Lana Condor comparte los planes de boda

A pesar de que el compromiso ya fue hace algún tiempo, la pareja aún no tiene una fecha pactada. Eso no quiere decir que haya problemas en su relación, sino más bien que prefieren no correr con los preparativos. Tanto Lana como Anthony están aprovechando al máximo el presente al lado de sus adorables perritos.

Aun así, no es un tema que hayan dejado de lado, sin embargo, no habían contemplado todo lo que conlleva una boda. “Estaba planeando el gran evento y me di cuenta de que es mucho dinero”, reveló Lana en una reciente entrevista.

Así que en lugar de invertir tantos recursos en un evento de unas cuantas horas, Condor y De la Torre decidieron comprar una casa. “Terminamos adquiriendo nuestra primer casa en familia”, confesó la actriz.

Y es que con este tipo de decisiones se nota que para las estrellas no es necesario un evento o un papel de matrimonio para validar el hecho de que quieren pasar el resto de su vida juntos. Pero no se desilusionen, la boda se llevará a cabo, sólo que de una manera más sencilla: “Haremos la boda en el patio trasero, un poco más relajado”, comentó Lana.