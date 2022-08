Bárbara de Regil modela como ángel de Victoria Secret

Bárbara de Regil siempre da de qué hablar y esta vez no fue la excepción; la protagonista de “Rosario Tijeras” se apoderó de las calles de Los Ángeles vestida de ángel y en ropa interior.

El fotógrafo Henry Jiménez retó a la actriz para tomarle unas fotografías caminando por las calles de Los Ángeles como un ángel de Victoria Secret; la actriz aceptó y, como ya es costumbre, lo hizo con mucho entusiasmo, mostrando su trabajada figura y derrochando sensualidad.

En redes sociales tanto el fotógrafo como Bárbara compartieron cómo fue la sesión de fotos, donde Regil se deja ver con su gran cabellera, un make up muy natural y un conjunto de dos piezas en tono plateado con mucho brillo, haciendo juego con unos zapatos plateados; el plus, y lo que más llamó la atención, fueron sus alas rosas que hicieron que no pasara desapercibida.

Bárbara se mostró un poco tímida al inicio de la sesión, pero a medida que caminó por la calle se le vio más relajada y disfrutó la sesión fotográfica.

