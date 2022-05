Bárbara de Regil presume las estrías de su abdomen

Además de su talento como actriz, Bárbara de Regil se ha convertido en una de las influencers más grandes de México, pues una de las fortalezas es promover la salud física y mental a través de sus rutinas de ejercicio y mensajes de positivismo.

Bárbara se ha mostrado transparente al hablar de distintas situaciones por las que ella atravesó durante el camino que lleva recorrido, convirtiéndose en inspiración para millones de personas, como el haber tenido que trabajar en un lugar que no le gustaba por necesidad y no por gusto, para poder sacar adelante a su hija, de la que se embarazó a los 16 años.

Del mismo modo, la actriz promueve fuertemente la aceptación propia compartiendo imágenes de sus estrías, mismas que en algún momento le causaron inseguridad y le apenaba mostrar, por lo cual se sometió a muchos tratamientos; sin embargo, Bárbara ha eliminado ese pensamiento de si misma y alienta a sus seguidores a que amen su cuerpo como es, revelando que tiene 16 estrías únicamente en el abdomen, que forman parte de la perfección de su cuerpo.

«Saben antes me daba una pena que se me vieran ,hice todos los tratamientos y compre todas las cremas para quitarlas … Nunca se fueron , llegaron para quedarse … así q las tapaba con todoooo maquillaje , blusas altas … me daba mucha pena que se vieran . Además cuando se veían me criticaban – q asco tus estrías , deberías taparlas , que feo se ve ETC. YO CREO Q UN ANGELITO ME ILUMINÓ Y ME DIJO: AMATE, así que dije BASTA de esconder lo que SOY Y SERÉ. Este es mi cuerpo Y LO AMO CON TODA MI ALMA . Y si a alguien más que no sea yo le molestan , pues cierra los ojos. Bárbara : Te amo con todo y tus 16 estrías ( solo en la pancita )», escribió la actriz.

Bárbara constantemente transmite energía positiva y motivaciones a sus fans y a quienes la rodean, convirtiéndose en un gran ejemplo de fortaleza, valentía, disciplina y amor propio.