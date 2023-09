Belinda revela el secreto del perfume que usa a diario

La imagen de una persona influye fuertemente en la impresión que causa. Sin embargo, es su aroma lo que puede hacer que alguien sea más memorable. Belinda sabe esto perfectamente y es por ello que se había mostrado renuente en revelar la fragancia que usa, hasta ahora.

Un aroma único

Aunque quizá no sea una de tus prioridades y le des más importancia al maquillaje y a la ropa, el perfume que utilizas también revela parte de la personalidad. Además, el olfato es uno de los sentidos que juega un gran papel en la memoria, por lo que si quieres que te recuerden, la fragancia que elijas seguro te ayudará a lograrlo.

Belinda sabe esto muy bien, por lo que hasta ahora sólo pocos conocían la elección de la cantante con respecto a su perfume. «Usualmente nunca digo qué perfume uso [porque] me gusta tener mi olor. No me gusta que sea un perfume que cualquiera pueda usar, sino que sea muy único».

No obstante, fue la misma artista quien reveló este detalle en una de sus entrevistas: «Los perfumes me encantan, sólo que soy muy exigente y solamente me gustan dos (…) Esta es la primera vez que lo voy a enseñar. Es delicioso, es Baccarat Rouge 540».

Como era de esperarse, una de las fragancias favoritas de la estrella pop es igual de única que Belinda. Este aroma fue creado por Maison Francis Kurkdjian y, de acuerdo con el director de la empresa, el aroma es como un viento de pétalos.

Cómo conseguir la fragancia de Belinda sin vender tu riñón

Como quizá puedas suponer, esta fragancia es de alta gama. El valor monetario de una botella de 70 ml puede llegar a costar más de $15,000, pues nació de una colaboración entre la casa perfumista y la cristalería de Baccarat.

Pero no te desanimes, si te da curiosidad descubrir este aroma único, te decimos en dónde puedes conseguirlo a un menor precio.

Aunque no es el mismo perfume, Dossier ofrece una fragancia inspirada en Baccarat Rouge 540.

Ambery Saffron de Dossier presenta las mismas notas de jazmín y azafrán con tonalidades amaderadas de cedro. Esta versión sólo cuesta $999 y sin duda te dará un toque de misterio y calidez único.