Danna Paola muestra abdomen de impacto con look al estilo Kardashian

La cantante mexicana Danna Paola se encuentra en el mejor momento de su carrera artística, y eso lo refleja el cuidado personal que ha demostrado en los últimos meses.

Después de ser sumamente criticada años atrás por su peso, la también actriz decidió callar la boca de todos aquellos que se atrevieron a hablar de ella, y fue desde su salida de la serie española Élite que comenzamos a ver los cambios.

Pero es que ahora nos dejó completamente impresionados con ese abdomen de impacto que tiene y no duda en mostrar en los eventos y videos musicales.

Portando un look de dos piezas al estilo Kardashian color café, un clutch dorado y un recogido impecable, Danna Paola robó muchos suspiros entre varios de sus seguidores y compañeros del medio.

Y es que no es para menos, su stylist fue ni más ni menos que Maeve Reilly, encargada de vestir para las alfombras rojas y eventos especiales a la deslumbrante Megan Fox, además de haber trabajado con modelos de talla internacional como la mismísima Hailey Bieber.

Todo esto en el marco de la alfombra roja de “Person of the year”, uno de los varios eventos previos a la premiación de los Latin Grammy, en el que varios de los artistas más reconocidos asistieron llevando sus mejores looks.

Danna Paola, nominada a los Latin Grammy

Claro que entendemos que Danna Paola está más que emocionada y seguramente es por eso que nos está asombrando con sus mejores prendas, pues está nominada a su primer Latin Grammy 2021.

La categoría en la que se encuentra nominada la guapa cantante es Mejor Álbum Vocal Pop, por «K.O.”.

No cabe duda que la nombrada Princesa del Pop Latino tiene todo para llevarse ese premio mientras luce regia.

Danna Paola se encuentra enamorada, feliz y en su mejor momento tantos físico como mental, recibiendo todos los frutos por los que ha trabajado este último año. ¡Felicidades!