Salma Hayek combate las arrugas con Tepezcohuite, descubre sus beneficios

La talentosa actriz mexicana Salma Hayek combate las arrugas con Tepezcohuite, y esto nos tiene sorprendidos, pues teniendo todos los recursos para hacerse cualquier tratamiento en la cara, prefiere recurrir a una planta tradicional mexicana.

El tepezcohuite o mimosa tenuiflora es conocido en México como el árbol de la piel cuya corteza tiene importantes propiedades analgésicas y regenerativas.

A partir de ella se producen champús, lociones, jabones, cremas exfoliantes y la mismísima crema antiedad que produce la marca de skincare propiedad de Salma Hayek.

La crema de la popular actriz también contiene aceite de borraja, una planta originaria de Egipto que suaviza y aumenta el grado de humedad en la piel, además contiene extracto de perejil, vitaminas A y vitamina E.

Propiedades del Tepezcohuite

De acuerdo a diversos sitios especialistas en la piel, el tepezcohuite limpia y regenera la piel, por lo que ayuda a la eliminación de bacterias y células muertas, lo que da un aspecto más joven a nuestra piel.

Además, tiene otras dos propiedades muy atractivas, ayuda a combatir el acné y suaviza la piel, lo cual a su vez le da un aspecto mucho más jovial a nuestro rostro. No cabe duda que Salma Hayek sabe lo que se está poniendo en la cara para lucir aún más bella y radiante.

Hace algunos años, la actriz mexicana confesó en una entrevista que cuando llevó esta planta a los laboratorios que producen su crema, los científicos quedaron muy sorprendidos de las propiedades de la planta.

“Recuerdo que cuando la llevé a los laboratorios, muchos nos preguntaron: ¿Por qué nadie está utilizando esto?”

En la misma entrevista agregó que ella está muy bien informada del uso de la herbolaria mexicana en el tratamiento de quemaduras, donde esta planta es la estrella.

“En México se usa para ayudar a desvanecer cicatrices y particularmente, se emplea en personas que son víctimas de quemaduras,de un grado bajo, claro está”.

Las reseñas de la crema

Claro está que el Tepezcohuite tiene muchas propiedades benéficas para la piel, y no solo Salma lo sabe, pues entre sus miles de fans de todas partes del mundo, que han probado su crema quedaron impresionados.

“Bueno, ha pasado poco más de un mes después de usar la crema de Salma Hayek … y debo decir … me encanta. Mi piel está notablemente más suave y se ve mucho mejor que antes. Todavía adoro el aroma de esta crema, y ​​la consistencia es ligera y se siente muy bien. Es un placer, espero usarlo todas las noches antes de acostarme”. Julie K. Nichols

“Tengo 63 años y he probado todos los humectantes serios. Esta crema hidratante me quita como 20 años de mi cara. Me veo como si tuviera 40. No tengo arrugas debajo de los ojos. Mi piel está resplandeciente. Me encanta este producto y recién comencé a usar la crema de manos iluminadora”. Debra Eisenberg

¿Tu qué opinas? Déjanos saber en los comentarios si usarías Tepezcohuite en tu carita para lucir tan radiante como Salma Hayek.