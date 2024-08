Blake Lively rinde tributo con flores a Lily Bloom, personaje de “It Ends with Us”

Blake Lively está dejando un camino de flores a su paso durante la gira de prensa de su próxima película: It Ends with Us.

Como una forma de homenajear a su personaje, Lily Bloom, una florista en la película que se enfrenta a una situación de violencia desmedida, Lively seleccionó una serie de impresionantes looks florales que han capturado la esencia de su papel y la atención de todos sus seguidores.

Durante una jornada maratónica en Nueva York, Lively brilló con tres atuendos florales. Comenzó con un elegante conjunto de falda y chaqueta azul con estampado de margaritas blancas, complementado con tacones y un bolso en forma de rosa.

Más tarde optó por un atrevido diseño de Christopher John Rogers, con un top blanco con puntos negros y pantalones multicolores con estampado floral, rematados con un abrigo a juego.

La jornada terminó con un look más casual de Versace, que incluía un top floral con cuentas y jeans de mezclilla claros.

Más y más flores

Este enfoque temático continuó en otros eventos. En una aparición en el Betty Blooms pop-up el 3 de agosto, Lively deslumbró con un minivestido rosa de Dauphinette y una chaqueta floral de lentejuelas de Péro, combinando con tacones rosas y un peinado adornado con flores.

Ese mismo día se dejó ver con un conjunto azul de Chanel y un vestido floral sin tirantes de Oscar de la Renta en una velada nocturna, demostrando su versatilidad y creatividad.

Además, Lively ha jugado con la moda vintage y los detalles lúdicos. Por ejemplo, en una parada en LIVE with Kelly and Mark optó por un vestido blanco floral de Vivienne Westwood, mientras que en una proyección temprana en Texas mostró pantalones de mezclilla con recortes florales.

Su homenaje a Lily Bloom, a través de una serie de atuendos florales y creativos, es una prueba de su dedicación y pasión por su arte, convirtiendo cada aparición en un despliegue de estilo y sofisticación.