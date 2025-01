Blake Lively responde al video filtrado de “Romper el círculo”. ¿Culpable o inocente?

La disputa legal entre Blake Lively y Justin Baldoni escaló a nuevos niveles de polémica con la reciente difusión de un video detrás de cámaras de Romper el círculo (It Ends With Us). El equipo legal del director y actor lanzó las imágenes el pasado 21 de enero, argumentando que estas desmentían las acusaciones de acoso sexual que Lively presentó en diciembre de 2024.

Sin embargo, los representantes de la actriz respondieron de forma contundente y aseguraron que el video no sólo no exculpa a Baldoni, sino que confirma el ambiente hostil que describen en la denuncia.

En un comunicado enviado a People y Daily Mail, el equipo de abogados de Lively afirmó: “El video muestra al señor Baldoni inclinándose repetidamente hacia la señora Lively, intentando besarla, besándole la frente, frotando su rostro contra su cuello y hablando fuera de personaje. Cada momento fue improvisado por el señor Baldoni sin discusión o consentimiento previo y sin la presencia de un coordinador de intimidad”.

La declaración añade que la filtración del material es una “maniobra mediática” para desacreditar a la actriz y manipular la opinión pública.

El origen del conflicto

Las acusaciones de Lively se remontan a diciembre de 2024, cuando presentó una demanda en la que describió conductas inapropiadas de Baldoni durante el rodaje de la película basada en la novela de Colleen Hoover.

Entre las situaciones más perturbadoras, según la denuncia, destaca un incidente en el que el director, sin previo aviso, “arrastró lentamente sus labios desde la oreja hasta el cuello de Lively mientras decía: ‘Hueles tan bien’”. La actriz aseguró que su incomodidad fue evidente y que, al expresar su descontento, Baldoni respondió con comentarios despectivos.

En respuesta, el 31 de diciembre, Justin Baldoni interpuso una contrademanda por difamación contra Lively, su esposo Ryan Reynolds y su publicista, Leslie Sloane, alegando que las acusaciones formaban parte de una campaña para destruir su reputación. Baldoni también presentó una demanda adicional contra The New York Times por su cobertura de las denuncias.

El contenido del video

El video filtrado por el equipo legal de Baldoni, inicialmente difundido por TMZ, muestra una escena sin diálogos entre los actores, quienes bromean sobre el spray bronceador de Lively y el tamaño de la nariz de Baldoni. Según los abogados del director, este material refleja un ambiente de trabajo “cordial y profesional” y contradice las afirmaciones de la actriz.

Sin embargo, los abogados de Lively sostienen que las imágenes refuerzan las acusaciones al mostrar comportamientos inapropiados del director.

“El video documenta un desequilibrio de poder evidente: el señor Baldoni ocupaba simultáneamente los roles de director, coprotagonista, jefe de estudio y empleador de la señora Lively, amplificando el ambiente laboral hostil que ella ha descrito”, recalca el comunicado.

Además, el equipo legal de la actriz critica la ausencia de medidas de protección en el set, como la presencia de un coordinador de intimidad, a pesar de que las escenas implicaban contacto físico cercano.

Los representantes de Lively subrayan que la actriz aparece en las imágenes intentando suavizar la situación con humor, lo que describen como una respuesta común de mujeres que enfrentan acoso en el lugar de trabajo.

“Blake utiliza el humor como mecanismo de defensa, algo que muchas mujeres hacen en entornos laborales hostiles. Esto no invalida sus denuncias, sino que refuerza la dinámica desigual que estaba enfrentando en el set”, afirman. En contraste, el abogado de Baldoni, Bryan Freedman, asegura que las interacciones en el video muestran “una relación profesional y respetuosa” y calificó las acusaciones de Lively como “una distorsión de la realidad”.