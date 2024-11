Camila Sodi comparte un mensaje muy triste sobre la salud de su madre

La actriz Camila Sodi abrió su corazón para hablar de uno de los momentos más difíciles que atraviesa su vida: la delicada situación de salud de su madre, la periodista y escritora Ernestina Sodi, quien lleva 18 días en terapia intensiva tras haber sufrido dos infartos, uno de ellos debido a la ruptura de la vena aorta.

En su mensaje, Camila dejó entrever el profundo dolor que la embarga, pero también una lección de fortaleza y esperanza.

“Mi madre sigue en terapia intensiva, hoy son 18 días… Hace días que dejé de pelearme con la realidad. Si ella confía, yo confío ciegamente. Puedo ver y sentir a través del dolor, del suyo y del mío. Veo su resiliencia, veo y siento su espíritu inquebrantable”, expresó la actriz en una historia de Instagram.

Están rodeadas de amor

Camila, quien ha solicitado donaciones de sangre para su madre, confesó que ha encontrado consuelo en el amor que la rodea.

“Me siento bendecida aún en este momento tan duro. Veo y siento el amor de mis seres amados, cómo me cuidan, cómo me procuran, cómo me contienen. El amor que he cosechado durante mi vida es mi sostén absoluto”, escribió.

Con una serenidad inusual en medio de la adversidad, la actriz compartió cómo el amor y la fe se han vuelto sus principales anclas para enfrentar la situación: “No entiendo esta situación, pero no tengo que hacerlo; solo la acompaño con toda mi presencia plantada en el amor y en la fe que ella sigue enseñándome”.

Aunque Camila no brindó detalles sobre el estado actual de su madre, esta muestra de apoyo y esperanza no ha pasado desapercibida para los seguidores y amigos de la familia, quienes han expresado su solidaridad en redes sociales.

La situación de Ernestina ha reunido a la familia Sodi en un acto de fe y resistencia. Su hermana Laura Zapata y Thalía también han estado al pendiente de la evolución de su salud, manteniéndose en contacto a través de sus sobrinas, a pesar de las tensiones familiares que en algún momento marcaron su relación.