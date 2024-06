Céline Dion es un ejemplo de resiliencia y de amor

El documental “Soy Céline Dion” ya se estrenó y en él la icónica cantante canadiense se abre sobre su lucha contra el Síndrome de Persona Rígida (SPR), una enfermedad neurológica rara que le cambió la vida.

A través del documental, Dion repasa su carrera musical y muestra cómo la música ha sido su ancla en momentos difíciles. La producción también revela la cruda realidad de su batalla contra el SPR, con escenas que muestran el impacto de la enfermedad en su vida cotidiana.

Céline Dion confesó que por su enfermedad ha sufrido la fractura de varias costillas: “Es como si alguien te estuviera estrangulando”.

En una de las escenas más impactantes del documental, la cantante sufre un ataque de convulsiones, un momento que ha conmovido a sus seguidores, quienes han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo.

Apoyo de sus fans

Ante la valentía de la cantante, sus fans no se han cansado en mandarle muestras de amor y apoyo y reconocer su fortaleza.

“Entiendo lo mal que se pasa, por eso le mando mucha fuerza a Céline Dion en estos momentos tan difíciles”, escribió una usuaria en X, mientras que otra añadió: ““No tengo el Síndrome de la Persona Rígida, pero sí síntomas de epilepsia, por eso entiendo lo mal que se pasa. Le mando mucho amor”.

El documental, dirigido por Irene Taylor, no escatima en mostrar la dura realidad a la que se enfrenta Dion. En una entrevista, la directora explicó que la cantante no puso restricciones durante la filmación:

“El primer día me dijo: ‘Estás en mi casa. El hecho de que estés aquí significa que te he dejado entrar. No me pidas permiso para filmar nada’”.

El resultado es un retrato íntimo y doloroso del cuerpo de una estrella del pop luchando contra sí mismo. Durante una sesión de fisioterapia, Dion sufrió un ataque. La cámara continúa grabando en medio de la crisis médica, capturando la vulnerabilidad y la fortaleza de la artista.

Céline Dion ha enfrentado esta enfermedad con una valentía impresionante. A pesar de las dificultades, la cantante mantiene su determinación: “Si no puedo correr, caminaré. Si no puedo caminar, me arrastraré. Pero no me detendré”.