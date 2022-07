Chris Hemsworth dejó de comer carne antes de besar a Natalie Portman en Thor

Hace unos días Natalie Portman, quien interpreta a la doctora Jane Foster en Thor, reveló en un programa de radio lo que hizo Chris Hemsworth por ella antes de besarse en una escena de la película ‘Thor: Love and Thunder’.

La actriz desde hace mucho tiempo es vegana y Chris sigue una dieta muy estricta para mantener sus músculos, por lo que tiene que ingerir carne 10 veces al día. El día que grabaron la secuencia del beso, el actor no ingirió carne antes de besarla.

«El día que teníamos una escena de beso, Chris no comió carne esa mañana porque soy vegana. Y él come carne como cada media hora. No es algo que me enoje o que me importe, pero él fue muy atento. ¡Fue tan considerado!».

Chris Hemsworth didn’t eat meat on the day they shot kiss scene bc Natalie Portman is vegan. He’s so sweet and thoughtful OMG 😩❤️ pic.twitter.com/5dp8WmOC6A — thundersnow 💔⚡TLAT spoilers (@PrettiestThor) July 10, 2022

Según el entrenador de Chris, Luke Zocchi, para que el actor pueda mantener su musculatura necesita unas 4,500 calorías diarias, además de seguir una rutina de ejercicio muy intensa y específica. Por su parte, Natalie Portman ha seguido una dieta vegana la mayor parte de su vida.