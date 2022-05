Christian Nodal sorprende con radical cambio de look

Christian Nodal se ha convertido en uno de los intérpretes de música regional mexicana más destacados del momento. Además de su inconfundible voz y personalidad para pararse en los escenarios, el cantante se ha caracterizado por su inigualable estilo, llevando múltiples tatuajes en el lienzo de su piel.

Sin embargo, el cantante ha optado por realizarse una transformación con la que ha sorprendido a todos. Christian se despidió de su pelo rizado y sorprendió con un tinte rubio, detallado con flores dibujadas, en color naranja, con el que captó todas las miradas.

A pesar de que los comentarios de algunos fans hicieron referencia a que el nuevo look de Nodal era parecido al de algunos artistas de música urbana, el cantante de música regional más aclamado de México siempre logra destacar gracias a su inigualable talento, sin importar qué look decida llevar, pues eso logra que en definitiva no se parezca a ningún otro artista.