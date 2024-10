Conoce el tema de la Met Gala 2025, a los invitados especiales y todos los detalles

El Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York dio a conocer la exhibición que se inaugurará durante la Met Gala 2025: Superfine: Tailoring Black Style.

La muestra, que se inaugurará tras la icónica gala el 5 de mayo de 2025, centrará su atención en el dandismo negro contemporáneo y explorará cómo la moda ha sido una herramienta fundamental para la autoexpresión y la reivindicación de identidades en la diáspora africana.

En una industria donde la moda masculina ha tenido un espacio limitado en comparación con la femenina, la exposición será histórica al ser la primera centrada exclusivamente en hombres desde 2003, cuando el Met presentó Men in Skirts.

Con la figura del dandi negro como eje central, la muestra busca trazar una línea entre las primeras representaciones de este estilo en el arte del siglo XVIII hasta sus versiones actuales en las pasarelas, alfombras rojas y la cultura popular.

El dandismo negro: historia y poder en la vestimenta

Curada por Monica Miller, profesora de Estudios Africanos en Barnard College y autora del influyente libro Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity, la exposición profundiza en cómo el dandismo negro no sólo es una cuestión estética, sino política.

Según Miller, vestir “sabiamente bien” fue y sigue siendo una estrategia de resistencia y empoderamiento para las comunidades negras, especialmente durante periodos como la esclavitud, ya que el estilo se convirtió en una forma de reimaginar el yo y desafiar las narrativas impuestas.

El recorrido estará dividido en 12 secciones que reflejan distintas facetas del dandismo negro, desde la propiedad hasta el cosmopolitismo, e incluirá piezas icónicas como trajes Zoot de los años 40 y creaciones de diseñadores contemporáneos como Pharrell Williams y el fallecido Virgil Abloh.

Además de ropa y accesorios, la exposición integrará medios artísticos como la pintura, la fotografía y el cine para narrar la evolución de esta estética que ha influido profundamente en la cultura global.

El renacimiento de la moda masculina negra

Con figuras como Billy Porter, A$AP Rocky y Lil Nas X marcando tendencias en la alfombra roja, el dandismo negro ha captado la atención del público en años recientes. La exposición llega en un momento en que la moda masculina está experimentando un renacimiento, según Andrew Bolton, comisario jefe del Costume Institute.

Para Bolton, los hombres y los diseñadores negros están impulsando un cambio fundamental en el sector, arriesgando y experimentando con formas clásicas y nuevas expresiones de estilo.

No es casualidad que los copresidentes de la Met Gala 2025 incluyan a iconos como Pharrell Williams, el actor Colman Domingo, el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton y el músico A$AP Rocky, junto con Anna Wintour.

Estos hombres, junto con la leyenda del baloncesto LeBron James como copresidente honorario, serán reconocidos por su influencia en sus respectivas áreas y por cómo han redefinido el estilo masculino en los últimos años.

Una producción colaborativa y diversa

Como en ediciones anteriores, la producción de esta muestra contará con la colaboración de artistas de renombre. El diseño conceptual será obra de Torkwase Dyson, mientras que Tanda Francis creará cabezas de maniquí inspiradas en sus esculturas de máscaras africanas, y el aclamado fotógrafo Tyler Mitchell capturará las imágenes para el catálogo de la exposición.

Patrocinada por Louis Vuitton y otras organizaciones como Instagram y la Hobson/Lucas Family Foundation, “Impecable: la confección del estilo negro” estará abierta al público desde el 10 de mayo hasta el 26 de octubre de 2025, marcando un importante paso en el compromiso del Costume Institute con la inclusión y la representación diversa en la moda.

Este homenaje al dandismo negro no sólo celebrará la moda como una expresión de arte, sino también como un espacio de resistencia, empoderamiento y redefinición de la identidad negra a lo largo de la historia.