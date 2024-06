Critican a Irina Baeva tras su debut en «Aventurera»

El reciente estreno de Aventurera, bajo la producción de Juan Osorio, generó una ola de críticas hacia la protagonista, Irina Baeva, por su desempeño en la obra musical.

La actriz rusa, conocida por su belleza y popularidad en telenovelas, fue duramente cuestionada por su desempeño en el rol de Elena Tejero, un personaje con un fuerte arraigo en la cultura teatral mexicana.

La obra Aventurera se inspira en el filme de 1950 protagonizado por Ninón Sevilla y ha contado con una larga lista de actrices destacadas en el papel principal, como Edith González, Maribel Guardia, Niurka Marcos, Adriana Fonseca y Susana González.

Esta rica herencia de interpretaciones ha elevado las expectativas del público y los críticos. Desde el estreno en el Salón Los Ángeles, la mayoría de los comentarios han sido negativos. Por ejemplo, el periodista Gustavo Adolfo Infante expresó su desilusión en el programa Sale el Sol, calificando la obra como aburrida y lejos de ser un homenaje digno para la fallecida Carmen Salinas, quien fue una de las figuras más icónicas de este musical.

“Espero que esto mejore, a mí en lo personal no me gustó, me aburrió mucho”, comentó Infante.

Por su parte, Niurka Marcos, una de las exintérpretes de Elena Tejero, fue aún más directa en su crítica: “Si Carmelita despierta y ve eso, ¡se regresa pa’ atrás del puro coraje! Pero no sin antes mentarles la madre”.

La actriz cubana, conocida por su franqueza, no dejó lugar a dudas sobre su desaprobación.

En las redes sociales, la cuenta satírica Doña Carmelita compartió videos del estreno, destacando las fallas en el vestuario y criticando el desempeño de Baeva y Daniel Elbittar. Comentarios como: “No tiene ritmo, no expresa nada”, “Es una completa burla” y “Le queda grande el papel” fueron comunes entre los usuarios de X (antes Twitter) y YouTube.

¿La peor actuación de la historia?

A pesar de las críticas, Irina Baeva defendió su trabajo a través de sus redes sociales, agradeciendo el apoyo de sus colegas y subrayando la ilusión y el esfuerzo invertidos en la producción.

“Ayer fue un día mágico en todos los aspectos”, expresó Baeva, minimizando los comentarios negativos y destacando los aspectos positivos de su debut.

Mientras algunos seguidores mantienen la esperanza de que la obra mejore con el tiempo, otros ya la han condenado como una de las peores interpretaciones de Elena Tejero en la historia de este clásico teatral.