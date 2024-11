¿Cuánto gastó Lindsay Lohan en su nueva imagen? Experto tiene la cifra

Lindsay Lohan ha vuelto a sorprender a sus seguidores con un cambio radical en su apariencia. Después de años fuera del foco mediático, la actriz de 38 años reapareció en eventos públicos luciendo un rostro juvenil que ha despertado todo tipo de comentarios.

Según el reconocido médico estético Jonny Betteridge, el sorprendente cambio podría haberle costado a Lohan hasta 300 mil dólares en procedimientos de cirugía plástica.

En un video viral publicado en Instagram, Betteridge, fundador de la clínica JB Aesthetics en Londres, desglosó las intervenciones estéticas que cree que la estrella de The Parent Trap se ha realizado.

“Botox, levantamiento quirúrgico de cejas, blefaroplastia superior, rinoplastia, algún grado de estiramiento facial con enfoque endoscópico, lifting de labios, rellenos y carillas dentales”, enumeró el médico en su análisis, acompañado de una foto reciente de la actriz en una alfombra roja.

El especialista también destacó que el rejuvenecimiento de la piel de Lohan podría incluir tratamientos con láser y una rutina dermatológica personalizada. Estas intervenciones mínimamente invasivas, sumadas a los procedimientos quirúrgicos, explican su renovado aspecto y el costo estimado entre 200 mil y 300 mil dólares.

Los procedimientos que destacan:

•Estiramiento facial endoscópico: un método menos invasivo que utiliza pequeñas incisiones para levantar tejidos caídos.

•Levantamiento quirúrgico de cejas: ayuda a elevar las cejas y suavizar las arrugas de la frente.

•Blefaroplastia superior: elimina el exceso de piel y grasa en los párpados superiores.

•Lifting de labios: reduce la distancia entre la nariz y el labio superior para un aspecto más juvenil.

•Rellenos y Botox: aportan volumen y suavizan arrugas.

•Carillas dentales: mejoran la apariencia de los dientes.

En redes sociales, los fans no tardaron en reaccionar, aplaudiendo el resultado de las supuestas intervenciones. “Ella luce increíble. ¡Un trabajo impecable!”, comentó un usuario en X (antes Twitter). Otro escribió: “¿Quién es su cirujano? ¡Necesito su contacto!”.

A pesar de las especulaciones, Lohan ha hablado en entrevistas sobre su rutina de cuidado de la piel, describiéndola como sencilla y orientada a mantener su rostro saludable. Sin embargo, no descartó el uso de tratamientos como láseres e IPL en el pasado.

La actriz, ahora madre de un hijo, también ha mencionado que su enfoque de belleza se centra en productos con ingredientes básicos y un maquillaje ligero.

Mientras tanto, su nueva película navideña, Our Little Secret, se estrena el 27 de noviembre, consolidando su regreso al mundo del espectáculo con un look que sigue dando de qué hablar