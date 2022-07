Dakota Johnson hace impactante regalo a Coldplay

En octubre pasado, Coldplay anunció su gira Music of the Spheres con una propuesta sostenible, ofreciendo un concepto que no ocasione tanto impacto en el medio ambiente.

“Somos muy conscientes de que el planeta está sufriendo una crisis climática. Hemos estado dos años hablando con expertos medioambientales para hacer esta gira lo más sostenible posible”.

Durante una entrevista para CBS Morning, el vocalista de Coldplay, Chris Martin, dio a conocer el regalo que le dio su novia, la actriz Dakota Johnson.

«Te compré un regalo de Navidad, un SubPac, es como el que usa Finneas (Eilish) en el escenario”. Chris argumentó que fue el regalo más increíble que le han hecho, se trata de un chaleco que permite que las personas que quieran asistir al show y no puedan escuchar, sientan la música y vivan la experiencia a través de este chaleco que sincroniza la música con vibraciones. Coldplay ofrece audífonos que amplifican los sonidos para las personas que tienen cierto grado de audición, y dos intérpretes a lo largo del show.

Además, Coldplay sorprendió a sus fanáticos interpretado el tema “Something Just Like This” usando lengua de señas. La iniciativa de inclusión llegó tan lejos que lograron asociarse con la marca SubPac que fabrica estos chalecos, y los pusieron a disposición de los fanáticos que tengan un boleto para alguno de los próximos conciertos.