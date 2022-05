Danna Paola fue hospitalizada a causa de Covid-19

Luego de presentarse en el escenario del Festival ‘Tecate Emblema’, con su inigualable voz y personalidad, Danna Paola compartió a través de sus redes sociales que a escasos días de haber cantado en el Autódromo, dio positivo a Covid-19. La cantante se ha mantenido menos activa en redes después de haber anunciado a sus fans que contrajo la enfermedad respiratoria, a la cual, pensó, era altamente resistente.

Sin embargo, una fuente que trabaja para Danna reveló a una revista de espectáculos que Danna Paola tuvo que ser internada en un hospital al sur de la CDMX después de comenzar a tener complicaciones para respirar a causa del Covid-19, situación que la familia de la cantante ha llevado de manera privada debido a los diversos compromisos de trabajo que tiene la actriz.

“Aunque todos pensamos que lo del Covid era pasajero y que lo iba a superar enseguida, lo último que supe fue que sus padres decidieron llevarla al hospital porque no podía respirar”, declaró la fuente.

Del mismo modo, la fuente comentó que sus padres son quienes están apoyando en todo a Danna en cuanto a sus compromisos de trabajo para no verse afectada. “Estas marcas son muy especiales, tenía viajes, presentaciones y fotos. Ahora todo está a cargo de sus padres y le están ayudando a que lo del Covid no afecte más su trabajo, pues lo que sé es que sí se puso bastante mal”.

La fuente indicó que debido a que Danna aún vive el duelo por la pérdida de su abuela, a quien despidió en marzo de este año, y debido a que perdió algunos kilos de peso, la cantante pudo haber tenido una descompensación: “También se llenó de trabajo con las marcas de ropa para ser su imagen y siguió bajando un poco más, y mira las consecuencias; además, todo se le juntó, pues aún trae arrastrando la pérdida de su abuelita”, declaró la fuente.

Gracias a dios ya me sabe el café…. ☕️ me estaba volviendo loca 🥹 — Danna Paola (@dannapaola) May 23, 2022

A pesar de que Danna se ha mantenido poco activa en redes, ayer compartió un twit con sus fans, en donde les hizo saber un poco sobre su estado de salud: “Gracias a dios ya me sabe el café…. Me estaba volviendo loca”, publicó Danna, aunque dicha fuente asegura que son sus familiares quienes le ayudan a realizar publicaciones para que su ausencia no genere controversia.