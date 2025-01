Danna Vázquez, ¿la enemiga número 1 de Televisa? Galilea también la deja

Un nuevo capítulo se suma al escándalo que envuelve la filtración de información confidencial de ¿Quién es la Máscara? En el centro de la polémica ahora están Galilea Montijo, una de las estrellas más reconocidas de Televisa, y Danna Vázquez, su ahora exrepresentante, señaladas por su presunta implicación en la divulgación de los secretos del programa.

El caso tomó fuerza cuando TVyNovelas publicó que un community manager de la producción fue despedido por filtrar detalles confidenciales, incluyendo las identidades de los participantes. Las investigaciones posteriores revelaron una conexión entre este empleado y Danna Vázquez, quien representaba a Montijo y otros talentos.

Según fuentes cercanas, Galilea habría confiado a Vázquez detalles sobre su personaje, el “Cacahuate Enchilado”, información que presuntamente terminó en manos de Anahí, investigadora del programa, y facilitó que este fuera identificado rápidamente.

Por otro lado, la producción de ¿Quién es la Máscara? reportó que Galilea se mostró molesta durante el programa al ser descubierta tan pronto, lo que reforzó las sospechas de que hubo una filtración previa relacionada con su personaje.

Galilea habla sobre las acusaciones

Galilea Montijo publicó este lunes 20 de enero un comunicado en el que anunció el fin de su relación profesional con Danna Vázquez:

“Siempre me he conducido con cariño, lealtad y respeto hacia mi casa TelevisaUnivision, y así lo seguiré haciendo. He pedido a mi equipo y personal cercano que tomen todas las medidas necesarias para contribuir a que se aclare esta situación y, por ello, de común acuerdo con Danna Vázquez, he convenido dar por terminada nuestra relación profesional”, se puede leer.

La conductora, quien asegura estar comprometida con su carrera y su relación con TelevisaUnivision, se encuentra bajo investigación por posibles violaciones a su contrato de confidencialidad.

Hace unos días, cuando Danna enfrentaba el problema de Anahí, Montijo mostró su apoyo públicamente al comentarle: “Te conocemos carnalita, te quiero” y agregó un emoji de un corazón. Ahora, con esta nueva polémica, ¿Danna Vázquez seguirá siendo su carnalita?

El impacto en Danna Vázquez

Por su parte, Danna Vázquez también enfrenta un fuerte escrutinio. La publirrelacionista, quien ya había perdido a Anahí como cliente bajo circunstancias similares, expresó su desconcierto y temor ante las acusaciones.

“No hice nada. Si en algún momento me dicen qué pasó, acataré la sanción como un adulto responsable. Yo no conocía el miedo a este nivel y lo tengo”, declaró.

Vázquez también afirmó que está siendo asesorada legalmente y espera que las investigaciones aclaren su papel en este conflicto.