Demandan a Miley Cyrus por supuesto plagio de canción de Bruno Mars

Miley Cyrus está siendo acusada de infringir derechos de autor por su éxito “Flowers”. Según una demanda presentada por Tempo Music Investments, la cantante habría copiado partes significativas de la canción “When I Was Your Man”, de Bruno Mars.

De acuerdo con los documentos obtenidos por TMZ, Tempo Music, empresa que posee una participación en los derechos de autor del tema de Mars, sostiene que existen numerosas similitudes musicales entre ambas canciones, lo que indicaría, según ellos, una «copia intencionada» por parte de Cyrus.

La demanda alega que la melodía, la armonía y el coro de “Flowers” guardan una similitud sustancial con el verso de “When I Was Your Man”. Además, Tempo Music afirma que la canción de Miley no sólo replica las progresiones de acordes, sino que también refleja algunas de las letras del éxito de Bruno Mars, lanzado una década antes y que alcanzó el número uno en las listas de popularidad.

“Flowers”, que incluso le valió a Miley un premio Grammy, está bajo el escrutinio de los demandantes, quienes aseguran que el reconocimiento de Cyrus no habría sido posible sin el tema de Mars como base.

En los documentos presentados, Tempo Music alega que «es innegable, basándose en la combinación y el número de similitudes entre las dos grabaciones, que ‘Flowers’ no existiría sin ‘When I Was Your Man’».

La empresa busca una compensación económica e impedir que Miley siga distribuyendo o interpretando “Flowers”; sin embargo, es importante destacar que Bruno Mars no está involucrado directamente en la demanda. Hasta el momento el equipo de Miley Cyrus no ha emitido comentarios sobre la situación.