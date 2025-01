Eduardo Verástegui ataca a Karla Sofía Gascón por su nominación al Oscar; otras celebridades la defienden

La nominación de Karla Sofía Gascón como Mejor Actriz en los premios Oscar 2025, gracias a su papel protagónico en Emilia Pérez, marcó un hito en la historia del cine al convertirse en la primera mujer transgénero en alcanzar esta distinción.

Sin embargo, la histórica noticia no estuvo exenta de controversias, con figuras como Eduardo Verástegui criticando públicamente a la actriz, mientras que otras celebridades alzaron la voz para defenderla.

Eduardo Verástegui, conocido por sus posturas conservadoras, expresó su rechazo a la nominación de Gascón a través de su cuenta en X (antes Twitter). En su publicación, el actor cuestionó que una persona trans participe en la categoría de Mejor Actriz, refiriéndose a la intérprete como “este señor” y acusándola de “quitarle” el espacio a las mujeres.

“No podemos permitir que las mujeres se vean desplazadas por hombres que se perciben como mujeres”, señaló Verástegui, quien también instó a Karla Sofía a “competir contra los artistas de su mismo sexo”. La publicación rápidamente se volvió tendencia.

Respaldo de figuras públicas: “Vivan y dejen vivir”

Las palabras de Verástegui desataron una oleada de reacciones, incluyendo las de celebridades como el empresario y actor Federico Díaz, así como el reconocido fotógrafo Uriel Santana. Ambos se mostraron en defensa de Gascón y llamaron a la tolerancia.

“¡Vivan y dejen vivir!”, expresó Santana en sus redes sociales y cuestionó la necesidad de generar conflictos en torno a un logro que debería celebrarse. Por su parte, Federico Díaz escribió: “Envidia y frustración es lo que demuestra Verástegui. Karla Sofía, eres una triunfadora, ojalá te ganes ese Oscar”.

Durante la reciente premier de Emilia Pérez en México, Karla Sofía Gascón se mostró serena ante las críticas. “¿El hate dónde está? Yo solo recibo comentarios hermosos todos los días. Tenemos una responsabilidad en redes sociales, debemos hacernos responsables de nuestras palabras”, comentó a los medios.

Conductoras del programa Hoy, como Galilea Montijo y Andrea Legarreta, lamentaron el acoso digital contra la actriz. “¿Por qué somos así? En lugar de aplaudir a alguien que está triunfando, lo atacamos”, expresó Montijo.

Un logro que rompe barreras

Con Emilia Pérez, dirigida por Jacques Audiard, Gascón compite por el Oscar frente a nombres como Cynthia Erivo (Wicked), Demi Moore (The Substance), Mikey Madison (Anora) y Fernanda Torres (I’m Still Here). La actriz española no solo ha demostrado su talento, sino que también abrió camino para las mujeres trans en la industria cinematográfica.

“Mi éxito ahora mismo es porque soy yo misma. Si hubiera tomado un camino más fácil, quizá no estaría aquí”, declaró en una entrevista. A pesar de las críticas, la actriz ha recibido un apoyo masivo de sus seguidores, quienes celebran su autenticidad y perseverancia.

Con lágrimas en los ojos, Karla Sofía agradeció la nominación en un video compartido en redes sociales. “Es una maravilla todo lo que ha ocurrido… Nos vemos y a ganar ahora a todas las demás competidoras”, expresó con humor.

La actriz, quien ha conquistado a la crítica y al público con su interpretación en Emilia Pérez, sabe que su nominación no solo es un triunfo personal, sino un paso significativo en la representación de las personas transgénero en el cine.

Independientemente del resultado en los Oscar, Gascón ya hizo historia. Su nominación es un recordatorio de que el talento no tiene género y que la industria del cine puede, y debe, abrirse a todas las voces.