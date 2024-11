Eiza González responde ante la nueva polémica con Belinda

Un reciente evento puso nuevamente en el foco mediático la relación entre Belinda y Eiza González. La ausencia de la cantante y los rumores de su reemplazo por la actriz desataron especulaciones sobre un conflicto que lleva años en el radar de la farándula.

Según varios medios, Belinda era una de las figuras programadas para conducir el evento de una revista internacional e incluso realizar una presentación musical. Sin embargo, su ausencia fue evidente, y las teorías no tardaron en circular.

La más comentada señala que la cantante optó por retirarse para evitar un encuentro con Eiza González. Por otro lado, se ha especulado que fue desplazada por cambios de último momento en la organización.

Durante la celebración del evento, la actriz fue cuestionada sobre estos rumberos y sólo se limitó a contestar: “Eso no es cierto, yo no estoy conduciendo, yo no voy a conducir”.

Después la prensa le pidió que hablara sobre el apoyo entre mujeres, así que agregó: “Cien por ciento hay que apoyarnos entre mujeres” y se alejó de la prensa.

Una rivalidad que comenzó en 2013

La relación tensa entre Belinda y Eiza no es nueva. En 2013, un intercambio indirecto en redes sociales marcó el inicio de lo que muchos consideran una enemistad.

Eiza compartió una foto usando una chamarra de Alexander McQueen, lo que aparentemente inspiró a Belinda a publicar horas después un video preguntando a sus seguidores si debía usar un diseño del mismo diseñador o uno de Moschino.

Aunque Belinda no mencionó directamente a Eiza, esta interpretó la coincidencia como una provocación y respondió: “Así o más al pendiente de lo que hago??? Jajajajaja #FUNNY”. La réplica de Belinda fue contundente: “Mientras tú vienes, yo ya fui, di 3 vueltas y regresé”.