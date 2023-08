El Festival de Coco llegará a la CDMX para celebrar Día de Muertos

Cada vez se siente más cerca una de nuestras fechas favoritas y que es reconocida, y envidiada, en todo el mundo: Día de Muertos. Para celebrar esta fiesta tan importante para los mexicanos, Disney decidió lanzar un festival único que nos hará ensalzar al máximo nuestras raíces: se trata de ‘Coco: Un festival para recordar’.

Un espectáculo familiar e inmersivo que contará con música en vivo, artistas de renombre acompañados de una orquesta en vivo, y la proyección de la película. Aunque aún no se ha revelado el nombre de los artistas que estarán presentes, no podemos evitar pensar en Carlos Rivera, quien interpreta ‘Recuérdame’ en el soundtrack oficial, aunque aún no se ha confirmado su participación.

‘Coco: Un festival para recordar’ se llevará a cabo los próximos 3 y 4 de noviembre a las 7 pm en la Monumental Plaza de Toros México, la cual se llenará de color y de los elementos característicos de esta celebración para recordar en familia a aquellas personas que trascendieron hacia otro mundo y ya no están con nosotros físicamente, pero viven en nuestros corazones.

Los boletos para asistir a este mágico y tradicional evento se podrán adquirir a través de la página web de Super Boletos, en puntos de venta de Super Boletos y en la taquilla de la Monumental Plaza de Toros México.

Este 29 de agosto se llevará a cabo una preventa exclusiva con HSBC y Visa, en donde los tarjetahabientes de crédito y débito podrán comprar con un 10% de descuento y con 3 o 6 meses sin intereses.

Después de esto, la venta para el público en general se llevará a cabo el próximo 2 de septiembre.

Los precios aún están por confirmarse, pero estamos seguros que será uno de los eventos más esperados para vivir una experiencia inolvidable relacionada con nuestras tradiciones.