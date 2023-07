El incómodo momento de Danilo Carrera y Camila Cabello en los Premios Juventud

Ayer se llevó a cabo la vigésima edición de los Premios Juventud en Puerto Rico. Tanto a la premiación como a la pink carpet asistieron grandes celebridades, entre ellas Camila Cabello, quien llegó al evento con un vestido negro de escote asimétrico con el que se veía guapísima.

La cantante fue reconocida con la estatuilla como Agente de Cambio gracias a su labor altruista para defender y promover varias causas, como la inclusión de género, el apoyo y visibilidad a personas inmigrantes, así como fomentar el amor propio y el cuidado del medio ambiente.

Pero antes de recibir su premio, la cantante de 26 años desfiló por la alfombra rosa, en donde además de posar para las cámaras concedió un par de entrevistas. Y fue ahí precisamente en donde vivió el momento incómodo de la noche.

Camila Cabello estaba hablando del porque es importante preocuparse por el medio ambiente, cuando Danilo Carrera, uno de los conductores, no se resistió más y lanzó un comentario que definitivamente incomodó a la cantante.

Hot guy in red: “I have to tell you how hot you are”

Camila Cabello: 🫣🤭#PremiosJuventud #PremiosJuventud2023 pic.twitter.com/QDznknUsDg

— RLorde (@RLorde1) July 21, 2023