El productor mexicano Juan Pablo Reyes nos revela detalles de la nueva cinta de Disney: ‘Wish’

Este 2023 Disney cumple 100 años desde que empezó a contar historias que han marcado a millones de personas en todo el mundo, desde el lanzamiento de su primera película ‘Blancanieves’ en 1937, hasta sus más recientes y polémicos remakes live-action de sus cintas animadas.

La empresa que años atrás Walter Disney decidió fundar para contar historias, se ha mantenido firme como el estudio de animación más importante a nivel internacional, por lo que la mesa directiva decidió hacer algo memorable para celebrar su primer siglo de historia, ¡y qué mejor que con una nueva historia!

Desde 2018 los creativos comenzaron a pensar en una historia nueva que pudiera rendir tributo a todas las anteriores y que reflejara la esencia de la compañía. Así fue como llegaron a ‘Wish’, una nueva película animada que llegará a los cines el próximo 23 de noviembre.

¿De qué va ‘Wish’?

La cinta cuenta la historia de Asha, una joven de 17 años que quiere aplicar para el trabajo más reconocido del reino, ser aprendiz de Magnífico, el gran hechicero y Rey que protege los deseos de las personas y, de vez en cuando, los hace realidad. Sin embargo, en la búsqueda de cumplir esta meta descubre las oscuras intenciones que guarda el Rey, con las que no está de acuerdo.

Su coraje y búsqueda por la verdad y la justicia la llevarán a emprender un viaje para proteger los deseos más preciados de todos, y con ayuda de la magia de las estrellas descubrirá lo poderosos que son los deseos cuando vienen de lo más profundo del corazón.

Juan Pablo Reyes, el mexicano que produce la cinta

Esta semana el productor mexicano Juan Pablo Reyes presentó un adelanto exclusivo de ‘Wish’ y la inspiración detrás de ella. Por sí mismo, Juan Pablo es la prueba andante de que cuando tienes un deseo que quieres con todo el corazón, lo puedes hacer realidad.

«Yo era un niño fan que siempre estaba buscando cuál era la siguiente película que iba a hacer Disney, entonces veía todo el detrás de cámaras y todo eso, cuando todavía el modem era del teléfono. Mi primer día en Disney entré y me asignaron un proyecto que luego se convirtió en ‘Encanto’, eso fue muy especial, fue algo que me llenó, es muy especial», recordó en la charla que tuvo frente a varios medios, creadores de contenido y estudiantes de cine.

Ahora, mientras trabaja de la mano de grandes leyendas de Disney, como lo es Peter Del Vecho, Juan Pablo se identifica mucho más con ‘Wish’.

«Te van a decir NO 100 millones de veces. Y creo que lo que te mantiene vivo es: 1, querer algo con todo tu corazón, y más si es algo que es importante para ti; 2, la terquedad y algo que te mantenga queriendo las cosas a pesar de los 100 millones de no; que te haga trabajar más duro y con más ganas. Y 3, tener una pareja y una familia que te apoyen, esas personas que cuando sientes que no va a pasar, esas personas te dicen ‘dale un poquito más'».

Personajes entrañables y estética destacable

Durante la misma charla, Juan Pablo nos presentó 21 minutos de la cinta, además de algunos bocetos y la presentación de personajes que hacen referencia a otras cintas del estudio, como ‘Blancanieves’.

Además compartió que la idea surgió cuando descubrieron qué era lo que unía a todos los personajes de Disney.

«Algo tan humano como tener un deseo y querer lograr algo en la vida, que es algo que todos los personajes tienen. Buscamos contar una historia de algo que es tan real y tan intrínseco a lo que nos hace humanos, después de eso ya viene el encontrar el look, la música y todo lo demás. Pero todo empieza por esta idea tan humana de luchar por un deseo».

La cinta es un hermoso musical que presenta la misma energía, entusiasmo y magia que otras grandes cintas de Disney que marcaron nuestra infancia. Cuenta con música original de Julia Michaels -compositora y cantante que ha escrito para grandes artistas como Dua Lipa, Justin Bieber y Selena Gomez-, la cual se convierte en todo un deleite con la voz de Ariana DeBose, quien da vida a Asha, la protagonista de esta cinta.

En EstiloDF platicamos en exclusiva con Juan Pablo Reyes, quien nos contó más detalles de la cinta y la inspiración de los personajes. Por ejemplo, que el equipo se pasó semanas viendo videos de pandas bebé para darle personalidad a una estrella. Aquí te dejamos la entrevista completa: