Esta es la foto de Daniel Radcliffe de la que todos están hablando

Daniel Radcliffe se ha vuelto a poner en el centro de los reflectores. El actor, mundialmente conocido por protagonizar la saga de Harry Potter, ha dejado ver el amplio espectro actoral que tiene con una sola escena, la cual ya le dio la vuelta al mundo.

Se trata de una escena de la cuarta y última temporada de Miracle Workers, una serie antológica creada por Simon Rich que empezó en 2019, cuyo reparto se conforma principalmente por Radcliffe, Steve Buscemi y Geraldine Viswanathan, quienes interpretan a personajes distintos según la temporada.

En dicha escena Daniel desgarra su ropa en un estado totalmente desquiciado mientras está en una pelea contra robots, dejando su cuerpo al descubierto, sólo en calzoncillos. Lo que también deja ver al público el gran cambio físico al que se sometió el actor para este papel.

Gracias a su apariencia física y a su actuación, muchos internautas ya lo comparan con Hugh Jackman y apuestan que sería un muy buen Wolverine en futuros proyectos de Disney. Aunque por ahora veremos a Hugh retomar su papel como Wolverine en la tercera entrega de Deadpool, supuestamente para ahora sí hacer su despedida de este personaje.

¿Crees que Marvel considere a Daniel para sustituir a Hugh Jackman? Los fans ya hasta le pusieron garras para que sea mucho más palpable cómo se vería, y sin duda no es una mala idea.

#DanielRadcliffe made all your #Wolverine fancast dreams come true on @miracletbs pic.twitter.com/XiIkdt1cYo

— Comics and Cosmetics (@CosmeticsComics) August 30, 2023