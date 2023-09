Estas son las celebridades que han asistido al Renaissance World Tour de Beyoncé

Beyoncé siempre ha sido una de las artistas más reconocidas, y el Renaissance World Tour no ha pasado para nada desapercibido. Su talento ha hecho que nadie se quiera perder su espectáculo, incluidas las celebridades, así que aquí te dejamos algunas de las estrellas que han asistido a su concierto.

Beyoncé anunció su regreso a los escenarios a inicios de este año y tan sólo tres meses después dio su primer concierto en la Friends Arena en Suecia. El espectáculo que presenta es realmente impresionante, sin duda al nivel de Queen B.

Aunque la gira comenzó por Europa, desde hace un par de meses comenzaron los shows en Estados Unidos, en donde se han dado cita varias celebridades.

Estas son algunas de las celebridades que han asistido a ver a Beyoncé cantar en vivo. La mayoría acudió el pasado lunes ya sea por primera o segunda vez. Esta fecha era imperdible tanto para los asistentes como para la cantante, pues celebró su cumpleaños número 42 haciendo lo que más ama.

La actriz de “Only Murders in the Building” asistió junto a su pequeña hermana Gracie y su pareja favorita: Brooklyn Beckham y Nicola Peltz.

La pareja aprovechó el concierto de Beyoncé para hacer su primera aparición confirmando oficialmente su relación.

Quien tampoco se quiso perder el show fue uno de los actores favoritos del momento, quien asistió a la primera fecha en el SoFi Stadium.

Los conciertos siempre son una de las mejores citas y Meghan Markle y el príncipe Harry lo confirmaron.

The British Media will tell you that Prince Harry is unhappy and direct hate towards Meghan Markle but you can clearly see they are happier than ever enjoying freedom away from a narcissistic family and dickhead journalists.

You love to see it. pic.twitter.com/PYw8IG8Yja

— Benny (@Beno_ldn) September 3, 2023