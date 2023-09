Este es el nuevo look de Shiloh Jolie-Pitt que hace que se parezca más a sus papás

Shiloh Jolie-Pitt siempre se ha distinguido por su estilo único y peculiar, y esta vez no fue la excepción. Fue vista con un nuevo look en el cabello durante una salida en Los Ángeles. Y aunque estamos acostumbrados a verla rapada, esta vez el corte tiene un toque diferente.

El estilo único de Shiloh

Desde muy pequeña Shiloh siempre ha estado en el ojo público debido a la fama de sus papás. Y a tan corta edad, la primera hija biológica de Angelina y Brad se distinguió por su sentido de la moda que desafiaba los estereotipos tradicionales.

Shiloh siempre se ha caracterizado por su estilo tomboy. Incluso sorprendió hace poco cuando a sus 15 años se le veía un look más femenino al acompañar a su mamá en la premiere de ‘Eternals’.

A Shiloh realmente no le preocupa lo que se diga de ella, simplemente se viste con lo que se siente cómoda. Y lo mismo aplica para su cabello, pues desde que es una niña la hemos visto cambiar entre llevarlo corto o largo.

Angelina y Brad la han dejado experimentar con su imagen y siempre la han apoyado. «Brad y yo no pensamos decirle cómo debe actuar o cómo debe sentirse. Que ella misma encuentre su lugar», comentó Angelina en su momento.

Un nuevo look al estilo Florence Pugh

Shiloh ahora tiene 17 años, y aunque la última vez que la vimos usaba un vestido y maquillaje, su nuevo aspecto la puso de nuevo en boca de todos.

Durante una salida en Los Ángeles, en donde se reunió con uno de sus amigos, Shiloh dejó ver la nueva decisión con respecto a su cabello. La joven ahora lleva el cabello rapado, y aunque no es la primera vez que opta por este look, esta vez decidió agregarle otro toque. No sólo le dijo adiós a su melena larga, sino que decidió pintar su cabello de rosa pastel.

En cuanto se publicaron las imágenes, los internautas no tardaron en compararla con su mamá, pues hubo una época en la que ella también llevó el cabello en este tono.

Y si eso no fuera suficiente, este look en Shiloh resalta más los rasgos que la hacen parecerse a sus padres. Esto hizo que internet se llenara de imágenes en donde lado a lado se mostraban las fotos de Shiloh e imágenes de sus papás cuando llevaron el cabello rapado igual que ella.

Y tú, ¿a quién crees que se parece más, a Angelina Jolie o a Brad Pitt?