EstiloDF celebra 14 años premiando el máximo talento mexicano

EstiloDF, el medio de estío de vida más grande de México, celebró a lo grande su 14º aniversario en una noche llena de diversión y de momentos emotivos. Con Regina Munguía y Mau Garza como anfitriones, el evento se convirtió en un punto de encuentro para amigos y colegas que brindaron por los éxitos pasados y el futuro prometedor de esta icónica plataforma.

La celebración también fue un oportunidad para reconocer el talento y esfuerzo de destacados artistas y creadores. Ariadne Díaz, quien recibió el galardón como “Actriz del Año”, dedicó su premio a sus compañeros de profesión.

“Gracias por siempre permitirme contar acerca de mis proyectos. Este premio es para todos los que han decidido tener esta carrera que, aunque bellísima, es perrísima. Es una carrera de resiliencia, de aguante”, expresó.

Gala Montes, galardonada como “Celebridad del Año”, emocionó al público con sus palabras: “Se siente muy bonito que te apapachen el corazón y te inyecten un poquito de gasolina. Gracias EstiloDF por este premio, no es mío, es de las mujeres. ¡Que vivan las mujeres!”

La noche también celebró el poder de la comedia con Michelle Rodríguez, quien fue reconocida como “Mejor Actriz de Comedia”. En su discurso, destacó el impacto de su trabajo: “He descubierto que la comedia puede ser tremendamente transgresora, romper paredes y comunicar. Gracias por llevarme a sus casas y haber crecido juntos. ¡Que vivan las mujeres!”

El reconocimiento como “Influencer del Año” fue para Aarón Mercury, quien agradeció profundamente a su familia: “A la gente que me ha apoyado, muchísimas gracias. Este premio también es para mi mamá y mi abuela, con quienes hemos superado momentos difíciles”.

Por su parte, Brandon Peniche, elegido como “Actor del Año”, reflexionó sobre su profesión: “Somos personas ordinarias con un trabajo extraordinario. Les diría a quienes quieren ser actores que no pierdan el enfoque, porque no se puede ser buen actor si no se es buen ser humano”.

La velada también celebró el talento musical con María León y Yahir, quienes ganaron como “Dúo Musical del Año”. Ambos expresaron su alegría por formar parte de esta fiesta: “Contentos de estar aquí, felices de celebrar con amigos estos 14 años de una revista que ha marcado nuestras carreras”, Además, el elenco de “El secreto del río” se llevó el premio a “Mejor Serie del Año”.

El evento fue mucho más que una celebración; fue un homenaje al talento mexicano y a los lazos que EstiloDF ha tejido en más de una década.

¡Que vengan muchos años más de éxitos, EstiloDF!