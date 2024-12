Eugenio Derbez se retira temporalmente: “Soy esclavo de mis decisiones”

Eugenio Derbez sorprendió al anunciar que se retirará temporalmente de los escenarios y cámaras en 2025. Durante una entrevista con Yordi Rosado, el creador de éxitos como La Familia P. Luche y No se aceptan devoluciones explicó que la decisión responde a la necesidad de recuperar su bienestar personal y su capacidad creativa, afectadas por la sobrecarga de trabajo de los últimos años.

“Mi vida es muy caótica. Ya perdí el equilibrio entre tener vida y no tener vida”, confesó Derbez.

Además, compartió que el ritmo frenético de su carrera le ha impedido disfrutar de momentos clave con su familia, en particular con su hija menor, Aitana. “Estuve en mi casa como 10 horas, cambié maleta y le dije que ya no la veo casi hasta el 24 de diciembre. Toda la época navideña me la voy a perder con mi hija. Ese tipo de cosas me pueden mucho porque siento que no controlo mi vida, soy esclavo de mis decisiones”.

El comediante, quien ha sido parte de producciones como la serie Acapulco y el reality show LOL: Last One Laughing, reconoció que este ritmo ha afectado su disfrute del trabajo: “Me encanta lo que hago porque soy workaholic, pero este año varias veces tuve que parar porque dejé de disfrutarlo”.

En un punto de su vida donde la estabilidad económica ya no es un problema, Derbez asegura que su prioridad ha cambiado. “Lo más valioso para mí ya no es el dinero, es el tiempo. Tener tiempo para hacer lo que se me pegue la gana”.

Un año de éxitos y lecciones

A pesar de ser un año profesionalmente exitoso, marcado por el estreno de la aclamada película Radical y negociaciones con DreamWorks para volver a dar voz al personaje de “Burro” en Shrek, Derbez reveló que el 2024 fue uno de los años más complicados de su vida. “Este 2024 fui menos feliz que en otros años. El trabajo me encanta, pero me llegó a pasar este año que tuve que detenerme porque ya no lo estaba disfrutando”.

El actor también se sinceró sobre cómo su apretada agenda ha afectado su creatividad. “Antes me sentaba a escribir mucho y hace años que no lo hago. Saltar de un proyecto a otro me ha costado demasiado. Ya estoy hasta el gorro de trabajar y quiero tomarme un descanso”.

Una pausa para reconectar

Eugenio detalló que su pausa comenzará en enero de 2025 y estará enfocada en recuperar su equilibrio personal y reencontrar su pasión creativa. Durante este tiempo, se dedicará a proyectos personales, lejos de la presión de los plazos y compromisos que han marcado su carrera.

“Quiero tener tiempo para sentarme a escribir, para disfrutar de mi familia, para salir a caminar, ver una película o tomar un café. Cosas que hoy no puedo hacer porque mi agenda es tan estricta que me lo impide”, explicó.

La decisión de Derbez de priorizar su bienestar y tiempo personal no solo marca un punto de inflexión en su carrera, sino que lanza un mensaje poderoso sobre la importancia de equilibrar la vida profesional con la personal.

“Yo, a mi edad, con lo que tú quieras de posición social, económica y de fama, no puedo hacer lo que yo quiera. Es complicado. Pero ahora quiero parar y recuperar esa libertad”, concluyó.p