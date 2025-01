Falso Brad Pitt estafa a una francesa; el actor manda mensaje de advertencia a sus fans

Anne, una diseñadora de interiores francesa de 53 años, nunca imaginó que un mensaje en redes sociales cambiaría su vida. Lo que empezó como una interacción inocente con alguien que afirmaba ser el actor Brad Pitt se convirtió en una estafa devastadora que la llevó a perder 830 mil euros, su patrimonio completo tras un divorcio.

La historia comenzó en febrero de 2023, cuando Anne recibió un mensaje de una supuesta madre del actor en Instagram. Días después, un perfil que fingía ser Brad Pitt le envió mensajes románticos, incluso escribiéndole poemas. Anne, atravesando una crisis emocional tras separarse de su esposo millonario, se dejó llevar por la atención y las promesas de amor del supuesto actor.

La relación virtual avanzó rápidamente. El “Brad Pitt” le pidió matrimonio y aseguró que le enviaría lujosos regalos, pero necesitaba que Anne pagara tasas aduaneras. Luego, el falso actor dijo estar luchando contra un cáncer de riñón y que sus cuentas estaban bloqueadas debido a su divorcio con Angelina Jolie.

Usando imágenes generadas con inteligencia artificial y falsos mensajes, convenció a Anne de enviarle enormes sumas de dinero para cubrir sus supuestos gastos médicos.

“Él me mandaba fotos y, cuando buscaba en internet, no las encontraba. Pensé que eran para mí”, explicó Anne en el programa francés Sept à Huit.

En total, Anne transfirió más de 830 mil euros a su supuesto amante hasta que, en el verano de 2024, descubrió la verdad. El verdadero Brad Pitt aparecía en las noticias disfrutando de su relación con su pareja actual, Inés de Ramón, lo que despertó las sospechas de Anne y confirmó que había sido víctima de una estafa.

Ciberacoso tras la estafa

Anne decidió compartir su experiencia en televisión para advertir a otros, pero su testimonio provocó una ola de burlas en redes sociales. Usuarios y marcas, como Netflix Francia y el club Toulouse FC, publicaron bromas relacionadas con Brad Pitt. Ante el ciberacoso, el canal TF1 retiró la entrevista de sus plataformas y lamentó no haber protegido a la víctima.

Anne, quien actualmente sufre de depresión severa, vive en casa de una amiga y se encuentra hospitalizada. “Me pregunto por qué me eligieron a mí para hacerme tanto daño. Nunca he lastimado a nadie”, declaró entre lágrimas.

El verdadero Brad Pitt envía una advertencia

Tras conocerse la historia, un portavoz de Brad Pitt emitió un comunicado subrayando que el actor no tiene presencia en redes sociales y advirtió a los fans sobre estos fraudes:

“Es terrible que los estafadores se aprovechen del vínculo fuerte entre los fans y las celebridades. Este caso es un recordatorio importante de no responder a mensajes no solicitados, especialmente de actores que no tienen redes sociales”.

Este caso no es único. En España, cinco personas fueron arrestadas en 2024 por estafar a mujeres haciéndose pasar por Brad Pitt. Los ciberdelincuentes estudian las redes sociales de sus víctimas para identificar a personas vulnerables emocionalmente y diseñar estrategias de manipulación.

La Guardia Civil logró recuperar 85 mil euros, pero para muchas víctimas como Anne, el daño emocional y financiero ya es irreversible.