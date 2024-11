Gala Montes compara a su mamá con Adrián Marcelo; estos son los motivos

Gala Montes hizo una serie de confesiones impactantes en una entrevista con Yordi Rosado. En el programa, la actriz habló sin reservas sobre su vida personal y su conflictiva relación con su madre, Crista Montes, quien hasta hace unos meses también era su mánager.

La entrevista inicia con la infancia de Gala, marcada por la inestabilidad económica y la responsabilidad laboral temprana. Cuando sus padres se separaron, la actriz y su hermana, junto a su madre, vivieron en condiciones de extrema pobreza. Fue gracias a los primeros trabajos de Gala en televisión que la familia logró salir adelante, pero también fue este éxito el que, con el tiempo, acentuó las tensiones entre madre e hija.

La relación de Gala y su madre comenzó a deteriorarse cuando la actriz se dio cuenta de que su identidad no encajaba con los estándares de su madre. Desde muy joven, Gala descubrió su bisexualidad, pero según sus declaraciones, enfrentó la desaprobación de Crista.

Esta divergencia personal y las crecientes tensiones por el manejo de su carrera hicieron que, a finales de 2023, Gala decidiera cortar el vínculo laboral con Crista, quien respondió con una denuncia pública, acusándola de despido injustificado y de dejarla sin hogar.

“Me di cuenta de que lo que me estorbaba era lo que pensaba mi jefa, y fue como ‘no, yo soy esto y me da igual si no me aceptas’”, declaró Montes en la entrevista. También mencionó que Crista había usado su posición para presionarla, amenazando con hacer pública información privada que podría dañar su reputación.

Durante su estancia en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, contó Gala, Crista Montes accedió a una de sus cuentas bancarias y retiró dinero. Para la actriz, este acto demuestra que su madre no duda en pasar por encima de los límites personales y profesionales para su beneficio, a pesar de la imagen de víctima que ha proyectado en redes y en medios.

“Esperó a que entrara (al reality) y se metió a una cuenta que yo tenía y me robó dinero”, afirmó Gala.

¿Su mamá y Adrián Marcelo se parecen?

Otro aspecto que desató polémica en la entrevista fue la comparación de su madre con Adrián Marcelo, el polémico influencer y excompañero de reality con quien Gala también tuvo fuertes enfrentamientos. Marcelo fue acusado por la actriz de violencia verbal y psicológica.

Gala explicó cómo Adrián utilizó su complicada relación con su madre para desestabilizarla, y comentó que la actitud de su madre y la del influencer tienen algo en común: “Mi mamá, Adrián y todos los haters sólo me fortalecen más”, expresó.

La mamá de Gala responde

La respuesta de Crista Montes no tardó en llegar. A través de una transmisión en TikTok, la madre de Gala defendió su papel y acusó a su hija de ser una “malagradecida”. Crista recordó los sacrificios y gestos que, según ella, realizó por Gala, como la organización de espectáculos durante su participación en el reality, y lamentó que su hija la esté dejando en una posición de antagonista.

“Me hace quedar mal y no se vale porque ya lo había pensado yo también”, dijo en tono molesto y dolido.

Mientras algunos aplauden a Gala por establecer límites y priorizar su bienestar mental, otros cuestionan su dureza hacia una madre que, en su opinión, sólo intentaba protegerla.

Lo que está claro es que Gala Montes ha decidido enfrentar su pasado y redefinir su futuro lejos de la influencia de su madre. Con una carrera en ascenso y una identidad que defiende sin reservas, sigue demostrando que su fortaleza no sólo reside en su talento, sino también en su valentía.