Regalos, luces, botargas, churros, una gran pista de hielo y muchas risas son los elementos que componen el último video que la modelo Georgina Rodríguez publicó en su cuenta de Instagram. “Having fun at home sweet home”, fue el mensaje que acompañó el posteo.

La pareja de Cristiano Ronaldo, con motivo de la temporada decembrina y para festejar el cumpleaños número seis de su hija Alana Martina, mandó construir la pista de hielo con la empresa Ice Wonderland.

“¡Querida Georgina, te deseamos a ti y a tu familia unas felices fiestas llenas de momentos inolvidables en tu pista de hielo! ¡Estamos aquí para ti siempre!”, compartió la empresa.

Al ritmo de “All I Want For Christmas Is You”, de Mariah Carey, se puede ver a familiares y amigos disfrutar de todas las amenidades que planeó la modelo. Incluso sale Cristiano disfrutando y riendo con sus hijos.

Una historia de amor

Con más de siete años de relación, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han formado una familia grande y amorosa, por ahora en Arabia Saudita, país al que se mudaron para que el jugador de futbol siguiera en la cancha.

En total, la familia tiene cinco hijos: Cristiano Jr., Eva, Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda; desgraciadamente el mellizo de Bella falleció durante el parto.

De estos cinco hijos, Georgina sólo es madre de dos, de Alana y de Bella; sin embargo, ella se asume como la madre de todos y así los trata.