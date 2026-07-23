Gilberto Mora ya es el futbolista mexicano más caro de la historia

Gilberto Mora continúa rompiendo marcas. Tras su participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, el mediocampista de Xolos de Tijuana alcanzó un nuevo récord al convertirse en el futbolista mexicano con el mayor valor de mercado registrado, de acuerdo con la más reciente actualización de Transfermarkt.

El volante de 17 años fue tasado en 25 millones de euros (aproximadamente 28.53 millones de dólares), una cifra que supera cualquier valoración previa para un jugador mexicano y que confirma el impacto de su desempeño durante la Copa del Mundo.

CRÉDITO: @gil_morita



Gilberto Mora multiplicó su valor tras el Mundial 2026

Antes del Mundial, el valor de mercado de Mora era de 10 millones de euros (11.41 millones de dólares). Tras el torneo, su cotización aumentó un 150%, uno de los incrementos más importantes registrados recientemente por Transfermarkt.

El crecimiento ha sido aún más impresionante desde su debut profesional. En octubre de 2024, pocos meses después de estrenarse con Xolos bajo la dirección de Juan Carlos Osorio, el mediocampista estaba valuado en apenas un millón de euros. En menos de dos años, multiplicó ese monto hasta alcanzar los 25 millones de euros.

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Su Mundial impulsó la cotización

Durante el Mundial 2026, Mora se consolidó como una de las grandes revelaciones del torneo. Además de ser el jugador más joven de la competencia, se convirtió, con 17 años y 259 días, en el segundo futbolista más joven en iniciar un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo, solo detrás de Pelé.

Con esta nueva valoración, también ingresó al Top 10 de los futbolistas más valiosos de la Concacaf, compartiendo lista con jugadores como Christian Pulisic, Alphonso Davies, Weston McKennie y Folarin Balogun.

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Europa espera a la joya mexicana

El crecimiento de Gilberto Mora ha despertado el interés de clubes europeos como Liverpool, Manchester City, Arsenal, Borussia Dortmund, Barcelona y Manchester United, según diversos medios especializados.

Sin embargo, cualquier transferencia internacional deberá esperar. La normativa de la FIFA impide el fichaje de futbolistas menores de 18 años, por lo que el mexicano, nacido el 14 de octubre de 2008, podrá emigrar a Europa una vez alcance la mayoría de edad y se abra una nueva ventana de transferencias.