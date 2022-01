Grettell Valdez habló de su recuperación tras perder parte de un dedo

A principios de enero, Grettell Valdez comentó que hace casi 5 años fue diagnosticada con cáncer en el dedo pulgar, por lo cual tuvieron que extraerlo y hacerle un injerto. No hace mucho tiempo la actriz volvió a revisión médica y su doctor detectó nuevamente algo extraño en su dedo, por lo que tendría que someterse de nueva cuenta a una cirugía; se trataba de una verruga que manifestaba un virus que podría desarrollar cáncer otra vez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Grettell Valdez (@grettellv)

“Sí me tienen que cortar parte de mi dedo. Todo va a estar bien, esto es un proceso que apareció hace casi cinco años. Hace cinco años era cáncer, hoy por hoy no es cáncer, no tengo cáncer, hace cinco años lo fue, me lo erradicaron, me hicieron un injerto. Ahorita es una verruga que es un virus que, efectivamente, si no lo quitamos, transmutaría si no me lo quitara, pero lo voy a quitar”, dijo la actriz.

Tras haberse sometido a dicha cirugía, Grettell retomó su cuenta de Instagram para expresar lo feliz, agradecida y amada que se siente por las muestras de cariño que ha recibido; asimismo, la actriz comentó que se siente muy bien, posterior a la exitosa cirugía y recargar energía con mucho descanso.

“Yo Feliz y agradecida por sus oraciones, por su buena vibra porque sin duda todas las cosas bonitas llegan al corazón y al alma, y lo sentí. Me siento muy bien, llevo dos días que dormí de corrido y eso en mí hace la diferencia, ya me siento muy bien, ha sido todo un éxito”.

La actitud positiva que Grettell Valdez ha transmitido durante su proceso sin duda es símbolo de inspiración para afrontar con valentía las repentinas situaciones que la vida puede presentar.