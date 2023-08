‘Heartstopper’ regresa con una segunda temporada que abrazará tu corazón

Desde su estreno en abril del año pasado, ‘Heartstopper’ llegó a tocar miles de corazones con el tierno romance entre Nick y Charlie. Ahora regresa con una segunda temporada que no sólo continuará con esta historia, sino que profundizará más en otros personajes y nuevos temas.

Hi… hagamos un recap

La primera temporada nos dejó con la esperanza renovada en el amor. A través de Nick y Charlie vivimos de nuevo lo que es estar enamorado: sentir como la energía fluye cuando estás cerca de la otra persona, querer pasar el mayor tiempo posible juntos, ser la mejor versión de ti mismo con la persona indicada.

Y es que ‘Heartstopper’ sigue la relación entre Charlie Spring (Joe Locke) y Nick Nelson (Kit Connor), quienes se conocen al ser compañeros en su grupo de estudio. Mientras Charlie intenta mantener su vida estable después del fuerte bullying que recibió por ser gay, Nick comienza a descubrir que quizá su estrecha amistad con Charlie sea más que eso.

Después de vivir tiernos, adorables y a veces un poco confusos momentos juntos; de superar el filtro de los amigos de Charlie, y de enfrentar la homofobia de los chicos de rugby, Nick reconoce los sentimientos que tiene por Charlie.

Con las increíbles actuaciones de Olivia Colman y Kit Connor, esta primera parte cierra en el emotivo momento en el que Nick le confiesa a su mamá que es bisexual y que tiene una relación con Charlie.

¿Por qué cuesta tanto salir del clóset?

La segunda temporada empieza inmediatamente después de este momento. Nick y Charlie están en una relación. Y aunque su mamá y algunos amigos lo saben, el contarle al resto del mundo pone en conflicto a Nick.

Entre los exámenes del periodo, la visita inesperada de su hermano mayor, el salir del clóset y cuidar de los sentimientos de Charlie, la vida comienza a tornarse algo abrumadora para Nick. Pero todo queda en segundo plano con la presencia de su ahora novio y la emoción por un próximo viaje a la ciudad del amor.

Por otro lado, con la ilusión de estar enamorado, Charlie se preocupa porque Nick no sufra el mismo acoso que él vivió el año anterior y siempre está buscando la manera de ayudarlo para que su salida del clóset sea lo más tranquila posible.

Sin embargo, el querer que todo salga perfecto, los recuerdos de sus experiencias pasadas, y los conflictos con sus papás, hacen que Charlie comience a perder su estabilidad por las situaciones que no puede controlar.

A pesar de todo, ninguno de los dos puede esperar por el viaje escolar a París, para estar más tiempo juntos.

Todo será perfecto en la ciudad del amor… ¿o no?

El amor entre Nick y Charlie cada vez es más difícil de ocultar a los demás. Pero el que sus amigos conozcan la verdad crea un ambiente relajado en donde ambos pueden ser auténticos. Aún así, el encuentro con el papá de Nick y la constante presencia de Ben Hope, podrían desestabilizar sus vidas.

Y como queremos que disfrutes la segunda temporada tanto como nosotros, no te contaremos a detalle todo lo que pasa en el viaje. Lo que sí te diremos es que esta vez la relación entre Nick y Charlie no será la única que te mantenga a la expectativa.

Tara y Darcy, Elle y Tao e incluso Isaac, se enfrentarán a varias situaciones por primera vez que podrían poner en riesgo su amistad y quizá, hasta su noviazgo.

¿Está iniciando el Osemanverse?

Para quienes son fieles seguidores de Alice Oseman, creadora de ‘Heartstopper’, y ya leyeron los 4 volúmenes que han salido hasta ahora de la novela gráfica, puede que no hayamos dicho nada nuevo. Pero eso no quiere decir que no haya sorpresas en estos nuevos episodios.

Hay algunos personajes que cuentan con un desarrollo más profundo. Y aunque esto llega a modificar un poco la trama, no afecta a la historia principal. Al contrario, cada una de las nuevas ideas y cambios propuestos en la serie aportan y suman al mensaje que se quiere transmitir.

Lo que nos recuerda… ¿habrá algún guiño a otro título del Osemanverse? Dejaremos la pregunta sobre la mesa y esperaremos a que la respondas este 3 de agosto después de ver los ocho nuevos capítulos.

Que por cierto, en esta entrega la duración de los episodios es un poco más larga. Todos superan los 30 minutos y el último alcanza hasta los 40. ¿Estás listo para más de Nick y Charlie?