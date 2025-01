¿Justin Baldoni se disculpa con Blake Lively? Sale nueva evidencia del caso de “It Ends With Us»

El Daily Mail publicó fragmentos de un mensaje de voz revelador que Justin Baldoni, director y actor de It Ends With Us, le envió a Blake Lively a las 2 am, tras un desacuerdo por los cambios que la actriz había hecho en el guion de la película. Este audio, que dura casi siete minutos, muestra un Baldoni vulnerable que reconoce sus errores y tratando de reparar la relación profesional que parecía haberse roto en medio de las tensiones en el set.

El mensaje de Baldoni, dirigido a Lively, comienza con una disculpa inmediata. “Hola Blake, son las 2 de la mañana. Espero que esto no te despierte. Hay tantas cosas que quiero decirte”, dijo Baldoni, quien parecía genuinamente afectado por los sucesos previos.

A lo largo de su mensaje se disculpó repetidamente mencionando que se sentía culpable por no haber estado a la altura de las expectativas de la actriz. “Lo siento mucho. Metí la pata. Eso es un error de mi parte”, expresó el director de 41 años y admitió que la forma en que había manejado la situación había sido inadecuada y que no había dado a Lively el espacio necesario para expresar sus preocupaciones.

Este parece ser la respuesta a los mensajes previos de Lively, quienes según informes mostraron su decepción por la tibia respuesta de Baldoni a los cambios en una de las escenas clave del guion. La actriz, con el apoyo de su esposo Ryan Reynolds y su amiga Taylor Swift, había modificado una escena importante en la que su personaje, Lily Bloom, se encuentra con Ryle Kincaid (interpretado por Baldoni) en una azotea. Estos cambios no fueron bien recibidos por el director en ese momento, lo que desencadenó la serie de intercambios que ahora han saltado a los titulares.

“Ustedes tres juntos son increíbles”

En el mensaje, Baldoni también aprovechó para elogiar a Reynolds y Swift, a quienes describió como “dos de las personas más creativas del planeta”. De acuerdo con lo que ha salido a la luz, Lively, quien trabajó en la película también como productora, modificó el guion con la ayuda de estos dos amigos cercanos, lo que generó aún más fricción en el set.

“Ustedes tres juntos son increíbles. ¡Qué energía! Son una fuerza los tres”, expresó Baldoni, lo que podría dejar en claro que respetaba y valoraba la creatividad que Lively había aportado al proyecto.

El actor también subrayó lo agradecido que estaba de que Lively se sintiera lo suficientemente segura como para compartir sus pensamientos y sentimientos con él. A lo largo de su mensaje, Baldoni subrayó que siempre sería honesto y pediría disculpas cuando fuera necesario. “Estoy lejos de ser perfecto. Soy un hombre con muchos defectos”, expresó.

El mensaje se convierte en una pieza clave dentro de la complicada relación entre ambos actores, que ha sido marcada por rumores de tensión en el set. La filtración de este mensaje de voz se produce en el marco de una serie de demandas legales entre ambos, en las cuales Lively ha acusado a Baldoni de crear un ambiente de trabajo hostil.

La actriz presentó en diciembre de 2024 una demanda en su contra, acusándolo de acoso sexual y difamación. Baldoni, por su parte, respondió presentando una demanda de 400 millones de dólares en enero de 2025, acusando a Lively y su equipo de extorsión civil y difamación.